Anne ve oğlu yankesicilikten tutuklandı
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Anne ve oğlu yankesicilikten tutuklandı

25.12.2020 19:22 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:27
Anne ve oğlu yankesicilikten tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde pazarda yankesicilik yapan anne ve oğlu tutuklanırken, gelin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde pazarda yankesicilik yapan anne ve oğlu tutuklanırken, gelin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi'nde perşembe pazarında "yankesicilik" ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipleri harekete geçti. Pazara giden polis ekipleri, Y.B. isimli kadının tezgah önünde şüpheli hareketler ettiğini fark etti. Polisi gören Y.B. (40) kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerince kovalamaca sonucu yakalanan kadının üst aramasında 375 TL ele geçirildi.

Y.B. gözaltına alınırken polis ekipleri olayı derinlemesine incelemeye aldı. Yapılan geniş çaplı araştırmalarda Y.B.'nin oğlu ve gelini ile birlikte Çorlu ilçesinden 34 UV 8668 plakalı araç ile yankesicilik yapmak üzere Süleymanpaşa'ya geldikleri ve aracın çevre yolunda İstanbul istikametine seyir halinde olduğu tespit edildi.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN 2 POLİSE ÇARPTI

Polis ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinden İstanbul çıkışı Bahçelievler mahallesinde mevkiinde söz konusu aracı durdurmak için vaziyet aldı. Polis ekiplerini görünce yavaşlayan araç son bir anda manevra yaparak kaçmaya çalışırken iki polise çarptı. Hafif yaralanan 2 polis hastaneye sevk edilirken, şahısların aracı kıskıvrak yakalandı. Araçta sürücü olarak bulunan 23 yaşındaki Ş.B. ve 22 yaşındaki eşi S.B. zor kullanılarak gözaltına alındı.

20 GÜNLÜK BEBEĞİ BIRAKIP YANKESİCİLİĞE ÇIKMIŞLAR

Şahıslar ve araçta yapılan aramada 13 bin 790 TL para, 6 adet cep telefonu, 1 adet kol saati muhafaza altına alınarak daha sonra sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şahısların alınan ifadelerinde baba mesleği olduğu için bu işi yaptıklarını itiraf ettiler. Ayrıca şahısların 20 günlük bebeği evde bırakıp ailece yankesiciliğe çıktıkları öğrenildi. Ş.B. ve S.B.'ye ait 20 günlük bebekte sonradan emniyete getirilerek anneye verildi.

Anne Y.B., gelin S.B. ve oğul Ş.B. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen anne Y.B. ve oğlu Ş.B. tutuklanırken, gelin S.B. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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