Anne ve babası öldükten sonra engelli ağabeyinin eli ayağı oldu

Şehzadeler ilçesi kırsal Karaoğlanlı Mahallesi'nde yaşayan Recep Düşkün, 5 aylıkken beşikten düştü. Rahatsızlanan Düşkün, mahalledeki bir sağlıkçı tarafından vurulan iğne nedeniyle felç oldu. Anne ve babasının desteği ile yaşamını sürdüren Düşkün, 10 yıl önce pankreas kanserinden babası Şevket Düşkün'ü (87) kaybetti. Bunun üzerine bir ambalaj fabrikasında işçi olarak çalışan, evli, 2 çocuk babası Gürcan Düşkün (47), ağabeyi Recep Düşkün ve kalp yetmezliği hastası annesi Badel Düşkün'ü (89) yanına aldı.

Felç olan ağabeyiyle daha çok rahmetli babasının ilgilendiğini belirten Gürcan Düşkün, "Babamın ölümünden sonra kalp yetmezliği hastası olan annemin de bakıma ihtiyacı olduğu için ağabeyimle ikisini yanıma aldım. Ama annemin de vefatıyla, ağabeyimin en büyük destekçilerinden biri de gitti. Eşimin hakkını yiyemem, ağabeyime bakarken onun da çok yardımı oluyor" dedi. Ömrü yettiği sürece ağabeyine bakmayı sürdüreceğini belirten Düşkün, "Ağabeyimi çok seviyorum. O da beni seviyor. Herkes annesi ve babasının kıymetini bilsin" diye konuştu.