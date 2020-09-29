Cep telefonu mağazasında hırsızlık anları: Anne görevlileri oyaladı, çocuğu telefonları çaldı

Batman'da bir cep telefonu mağazasına giren anne, görevlileri oyalarken çocuğu da kaşla göz arasında tezgahta bulunan 2 telefonu çaldı.

Batman'da güvenlik kameralarına yansıyan hırsızlık olayında, cep telefonu mağazasına giren annenin çalışanları oyaladığı, oğlunun da o sırada iki telefon çaldığı görülüyor.

Olay, Diyarbakır Caddesi üzerinde bulunan cep telefonu dükkanında yaşandı. Cep telefonu mağazasına gelen bir kadın, telefon alma bahanesiyle görevliyi uzunca bir süre oyaladı. Kadının yanında getirdiği çocuk da tezgah üzerinde bulunan cep telefonlarını incelemeye başladı. Anne mağaza görevlisini oyalarken küçük çocuk da 2 cep telefonunu cebine koydu.

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Olayı gerçekleştiren anne ve çocuğu mağazadan hızla uzaklaşırken tezgahta 2 telefonun eksik olduğunu fark eden mağaza görevlisi güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kamerasında hırsızlık olayını anne ve çocuğunun gerçekleştirdiğini tespit eden mağaza görevlisi durumu polise bildirdi. Güvenlik güçleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN ARSLAN