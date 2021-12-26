Koyunun, yavrusuna yaptığı hareket izleyenleri hüngür hüngür ağlattı

Sosyal medyada hayvanlar alemine ilişkin paylaşılan videolar ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle koyun ve kuzulara yönelik videolar, vatandaşlar nezdinde büyük beğeni topluyor.

ANNE KOYUN VE KUZUNUN GÖRÜNTÜSÜ DUYGULANDIRDI

Son olarak paylaşılan bir videoda, anne koyun ve yavrusu yer aldı. Yeni doğan yavrusunun yerde yattığını ve kalkmadığını gören anne koyun, yavrusunu kaldırmak için ayağına doğru tekme savuruyor.

ÇOK SAYIDA GÖRÜNTÜLENME ALDI

Anne koyun ve kuzusunun görüntüleri, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum asıldı. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, duygulandıklarını ifade ederek, "Anne ve yavruya maşallah" gibi yorumlarda bulundu.

Videoya yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

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