Koyunun, yavrusuna yaptığı hareket izleyenleri hüngür hüngür ağlattı
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam
Sosyal medyada paylaşılan bir video, duygulandırdı. Yeni doğan yavrusunun sürüye katılmasını isteyen annenin, yavrusunu ayaklandırmak için mücadelesi dikkat çekti.
Sosyal medyada hayvanlar alemine ilişkin paylaşılan videolar ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle koyun ve kuzulara yönelik videolar, vatandaşlar nezdinde büyük beğeni topluyor.
ANNE KOYUN VE KUZUNUN GÖRÜNTÜSÜ DUYGULANDIRDI
Son olarak paylaşılan bir videoda, anne koyun ve yavrusu yer aldı. Yeni doğan yavrusunun yerde yattığını ve kalkmadığını gören anne koyun, yavrusunu kaldırmak için ayağına doğru tekme savuruyor.
ÇOK SAYIDA GÖRÜNTÜLENME ALDI
Anne koyun ve kuzusunun görüntüleri, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum asıldı. Görüntüleri izleyen sosyal medya kullanıcıları, duygulandıklarını ifade ederek, "Anne ve yavruya maşallah" gibi yorumlarda bulundu.
Videoya yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:
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