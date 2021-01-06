Koronavirüs tedavisi gören hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı
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Koronavirüs tedavisi gören hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı

06.01.2021 18:02 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:56
Koronavirüs tedavisi gören hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı

Tokat'ta koronavirüs tedavisi gören 7,5 aylık hamile kadın hayatını kaybederken, sezaryenle alınan bebeği kurtarıldı.

Tokat'ta 3 çocuk annesi Esma Konukçu, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeni ile Tokat Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Konukçu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. 7,5 aylık hamile kadının bebeği sezaryenle alındı. Kız bebeği dünyaya gelirken anne Konukçu, yapılan tüm müdellellere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konukçu'nun cenazesi, Şeyhi Şirvani Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Konukçu'nun amcasının oğlu Ali Al, 10 gündür yaşam mücadelesi veren kuzenini kaybetmenin derin acısını yaşadıkların söyledi. Yaşadıkları üzüntüyü dile getiren Al, "Merhume 7,5 aylık gebe idi. Gebeliği sonlandıralım, annenin kurtulmasını sağlayalım denildi. Bunun üzerine operasyona girdi ve sezaryenle bebek alındı. Bebek sağ, ama 35 yaşındaki kuzenimi Esma'yı kaybettik" dedi.

Yaşanan acı kayıplardan insanların ders almasını istediğini ifade eden Al, "Korona virüs dediğimiz illet hafife alınacak bir şey değil. Devletimizin uygulamış olduğu tedbirler hiç boşuna değil. Biz bu terbileri uygularken çok zorumuza gidiyor, yakınlarımızdan uzak kalmayı eziyet verici acı bir durum gibi algılıyoruz. Ama bu tedbirlere uymadığımız zaman hakiki acının ne olduğunu çok iyi anlıyoruz. Benim insanlardan ricam tedbirlere çok dikkat etsinler. Çünkü sonu çok ağır oluyor. 35 yaşında bir çiçek arkasında 3 tane önceki evladı, 1 tanede yeni açmamış gonca gülünü bırakıp gitti. Bu hepimize çok büyük bir acı oldu" diye konuştu.

Koronavirüs tedavisi gören hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı
Koronavirüs tedavisi gören hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı
Koronavirüs tedavisi gören hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı
Koronavirüs tedavisi gören hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı
Koronavirüs tedavisi gören hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı
Koronavirüs tedavisi gören hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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