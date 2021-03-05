Anna Deniz kimdir? Ünlü yayıncının Anna Deniz Şaylan Twitch, YouTube kanalı!
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Anna Deniz kimdir? Ünlü yayıncının Anna Deniz Şaylan Twitch, YouTube kanalı!

05.03.2021 17:15 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:18
Anna Deniz kimdir? Ünlü yayıncının Anna Deniz Şaylan Twitch, YouTube kanalı!

Türkiye'nin en çok tanınan Twitch yayıncılarından biri olan Anna Deniz, yaptığı eğlenceli yayınlarla büyük bir izleyiciyi kitlesine hitap ediyor. Twitch yayınlarıyla ve YouTube içerikleriyle büyük kitlelere hitap eden Anna Deniz Şaylan kimdir, kaç yaşında?

Twitch'de yaptığı yayınlarla keyifli sohbetler gerçekleştiren Anna Deniz Şaylan, ayı zamanda ünlü markaların reklam yüzüdür. Peki Anna Deniz Şaylan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır detayları haberimizde...

ANNA DENİZ KİMDİR?

Twitch'in en çok izlenen yayıncılarından biri olan Anna Deniz, 1998 yılında Ankara'da doğmuştur. Annesi aslen Ukrayna'lı babası ise Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yayınlarındaki sevecen tavrı ve samimi sohbetiyle izleyenlerin beğenisini kazanıyor. Anna Deniz, 1.74 boyundadır. Eğitimine Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji bölümünde devam eden ünlü yayıncı, aynı zamanda LCW Waikiki ve ABC gibi ünlü markaların reklam yüzü olmuştur.

Yayınları sırasında çoğunlukla Just chatting yapan Anna Deniz, son derece kemik bir takipçi kitlesine sahiptir. Yayınlarda ki konseptini sıkça değiştiren Anna Deniz, şarkı söylemek isteyen insanlarında yayınlarda performans göstermesine olanak sağlamaktadır.

ANNA DENİZ ŞAYLAN TWİTCH, YOUTUBE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Twitch'de 660 bin'den fazla takipçisi olan Anna Deniz, platformda yayın açtığı andan itibaren yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Twitch'deki kullanıcı adı annadeniz'dir.

Ek olarak YouTube'da 125 bin'den, Instagram'da 456bin'den fazla takipçisi vardır. Twitter'da ise 4bin fazla takipçisi bulunuyor.

  • Anna Deniz Twitch: twitch.tv/annadeniz
  • Anna Deniz YouTube: youtube.com/annadeniz
  • Anna Deniz Instagram: instagram.com/annadenizsayln
  • Anna Deniz Twitter: twitter.com/saylan_anna
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