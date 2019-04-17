Anket Şirketi Sahibi Adil Gür, "İstanbul'da Seçim Tekrarlanırsa Sonuç Ne Olur?" Sorusunu Yanıtladı

A&G Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gür, 'İstanbul'da seçim tekrarlanırsa sonuç ne olur?' sorusuna "Sandığa gitmeyen yüzde 3-4'lük bir kesim var. Seçime gidip kimin lehine oy kullanırsa seçimi o kazanır" yanıtını verdi.

A&G Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Adil Gür, İnternethaber'in sorularını yanıtladı. "Yenilenen İstanbul seçiminde sonuç nasıl çıkar?" sorusuna Gür'ün yanıtı şu şekilde oldu:

"İSTANBUL'DA 10 HAFTA SEÇİM YAPSANIZ..."

"Bir şekilde sonuçlanır aynı çıkmaz merak etmeyin. Siz İstanbul'da 10 hafta seçim yapsanız bir seçimin diğerinden farkı bir elin parmaklarınıkadar olamaz. Çünkü kamplaştık, kutuplaştık."

YÜZDE 3-4'LÜK KESİM SONUCU BELİRLER

"Bir tarafta "İmamoğlu kazandı vermemek için bakın ne yaptılar" bu sefer İmamoğlu'na oy vereceğim diyen seçmen olur. Tersi olur mu? olur. AK Parti'ye, "Az daha kaybediyordu, şaibe varmış... Gidip Binali Yıldırm'a oy vereyim"diyenler olabilir. Sandığa gitmeyen yüzde 3-4'lük bir kesim var. Seçime gidip kimin lehine oy kullanırsa seçimi o kazanır. -Saadet Partisi ittifakın dışında kaldı. AK Parti'ye kızgın seçmenlerin bir kısmı Saadet'e verdi. "Saadet aday çıkarmazsa yüzde yüz İmamoğlu'na oylar gider" diye bir şey yok. AK Parti'ye de gidebilir ihtimal dahilinde."

"CHP SEÇMENİ SANDIĞA DAHA DUYARLI"

"CHP seçmeni eğitimli, sandığa daha duyarlı. Ev geçiminde kaygısı olan insanlar köyüne gider. Bodrum'da tatile giden gelir oyunu kullanır. Gelip oy kullanmazlar söylemine kesinlikle katılmam mümkün değil, bu tez doğru değil. CHP'li dostlarımızı tanıyoruz. Tatilde seçim olur diye biletini alanlar var."