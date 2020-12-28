Anket şirketi Haluk Levent'i gazeteci yaptı, sanatçıdan tepki geldi: Olmaktan korktuğum yerdeyim
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Anket şirketi Haluk Levent'i gazeteci yaptı, sanatçıdan tepki geldi: Olmaktan korktuğum yerdeyim

28.12.2020 21:53 | Son Güncelleme: 28.12.2020 22:03
Anket şirketi Haluk Levent'i gazeteci yaptı, sanatçıdan tepki geldi: Olmaktan korktuğum yerdeyim

Gezici Araştırma'nın geleneksel anketi sonuçlandı. Türkiye'nin en güven duyduğu gazeteci ve televizyoncular listesinde Uğur Dündar ilk sırada yer alırken, bu listede yer alan şarkıcı Haluk Levent "Beni gazeteci yapmışlar. Olmaktan korktuğum bir yerdeyim. Ben ne alaka?" tepkisini gösterdi.

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici, "Türkiye'nin en güvenilen isimleri" araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

2020 yılı için Türkiyegenelinde halkın en çok güven duyduğu isimleri belirleyen Gezici, anketi 14 Kasım ile 20 Aralık 2020 tarihleri arasında 14 il, 28 ilçe, 72 mahalle ve köyde yaptı.18 yaş ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 2 bin 164 kişi ankete katıldı.

UĞUR DÜNDAR ZİRVEDE YER ALDI

428 ismin söylendiği 'Türkiye'nin en güvenilir medya isimleri' sıralamasında ise zirveyi Uğur Dündar aldı. Dündar'ı sırasıyla şu isimler takip etti: İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal, Yılmaz Özdil, Ece Üner, Ahmet Hakan, Fatih Altaylı, Nazlı Çelik, Hande Fırat, İsmail Saymaz, Haluk Levent, Erkan Tan, Cem Öğretir, Veyis Ateş, Cüneyt Özdemir.

Anket şirketi Haluk Levent'i gazeteci yaptı, sanatçıdan tepki geldi: Olmaktan korktuğum yerdeyim

HALUK LEVENT: BEN NE ALAKA?

Şarkıcı Haluk Levent ise kendi isminin gazeteci ve televizyoncular listesinde yer almasına sosyal medya hesabından esprili bir göndermede bulundu. Levent, fotoğraflı listeyi paylaşarak "Olmaktan korktuğum bir yerdeyim. Beni gazeteci yapmışlar. Güldük eğlendik. Baktım ki TT olmuş. Açıklamamı yapayım. Haluk Levent diyor ki? "Ben ne alaka?" diye yazdı.

Anket şirketi Haluk Levent'i gazeteci yaptı, sanatçıdan tepki geldi: Olmaktan korktuğum yerdeyim
Haber Yorumları (4)
ZOM ZOM: Bizim köyde anket yaptık en iyi gazeteci muhtar oldu
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KARA: İşte anket şirketlerinin ne kadar güvensiz olduğu buradan bellidir. Milleti enayi yerine koymaktan başka işleri yok
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CETO: ugur dundar kim yahu . . . . . . LOKUM gibi gazeteciler varken . . . . ne diyeyim arkadaslar . . . . . SUAN ISPANYADAN YAZIYORUM BASKENT ispanalomadrid teyim siz bilmezsiniz . . . . . fakirlerin gidecegi yer degil bende avrupa kompleksi var her iki ayda bir cikar turarim . . . . HEBERLER. COM u cok seviyorum herkese selamlar
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