Ankas'a gol kralı

Bordo – mavili ekip, Bal liginin en golcü futbolcuları arasında yer alan Mustafa Avcı ile anlaşarak renklerine bağladı.

Gaziantep Ankasspor, yabancı statüsü nedeniyle takımdan ayrılmak zorunda kalan Oliver Nsdıbe'nin yerine forvet hattını tecrübeli golcü Mustafa Avcı ile güçlendirdi.

Geçen sezonu Süper Amatör kümede geçiren 26 yaşında ki forvet, BAL liginde son oynadığı 2016 – 2017 sezonunu 15 golle tamamladı.

GOLLERİNE DEVAM EDECEKTİR

Dış transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüklerini kaydeden Gaziantep Ankasspor Kulüp Başkanı Alaettin Atalar, "Öncelikle Gaziantep'in yetiştirdiği genç yeteneklere formamızı giydirmek istiyoruz. Mustafa Avcı kardeşimiz de uzun süredir takibimizde olan ve teknik direktörümüzün de eski öğrencisidir. Kişiliğine ve futbol yeteneğine son derece güvendiğimiz oyuncumuz ile mutabakata vardık ve renklerimize bağladık. Umut ediyorum ki BAL liginde ara verdiği gollerine Gaziantep Ankasspor formasıyla devam edecektir. Yönetimimizin transfer çalışmaları devam ediyor. Aramıza katacağımız nokta transferlerimizle takımımızı güçlendirmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Bültenler