Ankaralılar, lokal su baskınlarından dertli
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Ankaralılar, lokal su baskınlarından dertli

Ankaralılar, lokal su baskınlarından dertliANKARA'da son dönemde etkili olan sağanaklar, lokal su baskınlarına yol açarken, baskınlardan etkilenenler alt yapı sorununa dikkat çekti.

18.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:21

Ankaralılar, lokal su baskınlarından dertli

ANKARA'da son dönemde etkili olan sağanaklar, lokal su baskınlarına yol açarken, baskınlardan etkilenenler alt yapı sorununa dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, Ankara'nın birçok bölümünde lokal kuvvetli yağışları gördüklerini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ise Ankara'nın altyapısı kesinlikle yeterli değil, çok acil müdahale gerekiyor dedi.

Başkentte son 3 günde yağan lokal yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu. Ankara'da Haziran ayı boyunca 35 kilogram civarında yağış beklenirken bu rakam son 15 günlük periyotta 78 kilogramı buldu. Lokal kuvvetteki yağışlar, birçok bölgede su baskınlarına neden oldu. Özellikle Mamak, Keçiören ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Baskınlardan etkilenenler, alt yapı sorunlarından dert yandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, ayın 11'inde yaklaşık 25 kilogram, 12'sinde ise yaklaşık 45 kilogram yağış olduğunu belirterek, Dolayısıyla lokal su baskınlarını Ankara'nın birçok bölümünde görmüş olduk. Önümüzdeki hafta boyunca da yerel olarak Ankara dahil olmak üzere iç ve kuzey kesimlerde aralıklarla yağışlar bekliyoruz. Bu yağışlar yine lokal olarak kuvvetli olabilir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını ve yerel dolu yağışlarına karşı dikkatli olmaları gerekiyor ifadelerini kullandı.

'ANKARA'NIN ALTYAPISI YETERLİ DEĞİL'

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Ankara'da lokal olarak yaşanan su baskınlarına karşı 470 araç ve bin 77 personelle mücadele ettiklerini söyledi. Öztürk, Ankara'nın yıllardır yenilenmemiş altyapı problemi var. Bu problemlerin başında atık su ve yağmur suyu sistemimizin aynı anda çalışması var. Bu hatların mutlaka ayrıştırılması gerekiyor. Bu hatları yenilemek de belli bir yatırım maliyeti gerektiriyor. Projelerimiz belli, bu konuları defalarca dile getirdik. Keçiören başta olmak üzere Mamak, Demetevler, Yenimahalle tarafında çok fazlasıyla vatandaşlarımız mağdur oldu. Ankara'nın altyapısı kesinlikle yeterli değil, çok acil müdahale gerekiyor. Bizce önemli olan tek şey 6 milyon Ankaralının mağduriyetinin bir önce giderilmesi dedi.

'PROJE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR'

Genel Müdür Öztürk, Belediye Meclisinden altyapının yenilenmesi için kredi talebinde bulunduklarını söyleyerek, Şiddetli yağışlarda gördüğümüz şu; bazı yerlerde korkunç göllenmeler oluyor. Bu da planlanmamış, alttaki şebekeler bağımsız oluşturulmuş, birbirine bağlı olmayan sistemlerin olduğunu gösteriyor. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Hızlı bir şekilde ızgara olmayan yerlere ızgara atıyoruz, o anki göllenmeyi engelliyoruz. Ama zamanla bu ızgaralar da yetmeyecek. Dolayısıyla bu altyapı sistemlerinin değişmesi yani çaplarının mutlaka büyütülmesi gerekiyor. Bunun bir deşarj noktasına bağlanması gerekiyor. Biz de bunu en kısa sürede gerçekleştireceğiz ifadelerini kullandı.

Ankaralılar, lokal su baskınlarından dertli

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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