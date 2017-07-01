Ankaralı Ayşe, Kiraz Festivalinde 10 bin kişiyi coşturdu



AYDIN - Nazilli Belediyesi tarafından Aşağı Yakacık Mahallesinde düzenlenen Kiraz Festivalinde sahneye çıkan Ankaralı Ayşe Dinçer, yaklaşık 10 bin kişiyi türküleriyle coşturup bol bol oynattı.

Aşağı Yakacık Mahallesinde bu yıl ilki düzenlene Kiraz Festivalinde Ankaralı Ayşe rüzgarı esti. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı konserde Ankaralı Ayşe türküleriyle coşturup bol bol oynattı. Aşağı yakacık mahallesi sakinlerinin dışında çevre mahalle ve ilçelerden de katılımın olduğu konserde Ankaralı Ayşe Dinçer sempatik hareketleri ve müthiş sahne performansı ile konsere katılan her kesi coşturdu. İlki yapılan kiraz festivalinde sahne alan Ayşe'yi izlemeye tüm mahalle muhtarlarının yanı sıra Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Ramazan Satılmış, Alaşehir eski Belediye Başkanlarından Kadir Daş ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Konseri sırasında sahneden sık sık aşağı inerek kendisini izleyen topluluğun arasına giren Ankaralı Ayşe ile fotoğraf çekilmek ve söylediği Türküler eşliğinde karşılıklı oynamak için neredeyse izdiham yaşandı. Konserin sonuna doğru Nazilli'ye özgü ürünlerin bulunduğu uzun yaşam çantası ve çiçeğini vermek üzere sahneye gelen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık böyle bir festivalde Ankaralı Ayşe ve ekibini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek "Efeler diyarı, yiğitlerin bulunduğu Nazilli'nin Aşağı Yakacık Mahallesinde sizleri ağırlamaktan çok mutlu olduk. Nazillimiz cennet meyvelerinin yetiştiği bir ilçe ve bu gün biz kirazın başkenti olarak değerlendirdiğimiz Avra mahallesindeyiz. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz festivalimize katılarak hem bizleri şenlendirdiniz hem de onurlandırdınız. Buradaki bu çoşku önümüzdeki yıllarda devamını getireceğimiz festivalimizin temel yapısını oluşturdu. Tekrar yüreğinize gönlünüze ağzınıza sağlık diyor siz ve ekibinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Mahalle Muhtarı Muammer Fidan ile Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Açık da Ankaralı Ayşe'ye çiçek ve kiraz takdiminde bulunarak düzenlemiş oldukları organizeye katılmasından dolayı Ankaralı Ayşe ve ekibine teşekkürlerini sundu.

Kendisine verilen hediyelerin arasında en çok zeytinyağının olmasına sevinen Ankaralı Ayşe İstanbul'da gittiği doktorların kendisine yazdıkları reçetelerde hep bir şişe zeytinyağı olduğunu ifade ederek ilacın adresinde olmak ve bu organize de kendisine yer verilmiş olmasından dolayı Belediye Başkanı ve muhtarlarına teşekkürlerini ifade etti. Hep birlikte yine sahneden aşağı inan Ankaralı Ayşe, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, muhtarlar ve azaları ile karşılıklı zeybek oynayarak yaklaşık 2 saat süren konserini sonlandırdı.