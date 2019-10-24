Ankara ve Washington arasında 'Mazlum Kobani' gerilimi

Ankara ve Washington arasında 'Mazlum Kobani' gerilimi

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Kobani'yi "meşru siyasi kişilik" olarak gördüğünü belirterek Washington'a tepki gösterdi.

24.10.2019 15:43
Ankara ve Washington arasında 'Mazlum Kobani' gerilimi

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Kobani'yi "meşru siyasi kişilik" olarak gördüğünü belirterek Washington'a tepki gösterdi.


Türkiye'nin PKK ile bağlantısı olduğunu savunduğu ve terörist olarak tanıdığı Kobani'nin ABD'yi ziyaret edebilmesi için Amerikalı senatörler Dışişleri Bakanlığına talepte bulunmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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