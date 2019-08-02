Ankara Valiliği: "Bugüne kadar halkımıza Ulus Hacı Bayram Mahallesi'ndeki Hükûmet Konağı'nda hizmet...

Ankara Valiliği: "Bugüne kadar halkımıza Ulus Hacı Bayram Mahallesi'ndeki Hükûmet Konağı'nda hizmet...

Ankara Valiliği: "Bugüne kadar halkımıza Ulus Hacı Bayram Mahallesi'ndeki Hükümet Konağı'nda hizmet veren Ankara Valiliği, 05.08.2019 Pazartesi gününden itibaren Sıhhiye'deki (Eski Sağlık Bakanlığı binası) yeni Hükümet Konağı'nda hizmet verecektir.

2.08.2019 08:51
Ankara Valiliği:

Ankara Valiliği: "Bugüne kadar halkımıza Ulus Hacı Bayram Mahallesi'ndeki Hükümet Konağı'nda hizmet veren Ankara Valiliği, 05.08.2019 Pazartesi gününden itibaren Sıhhiye'deki (Eski Sağlık Bakanlığı binası) yeni Hükümet Konağı'nda hizmet verecektir." - ANKARA

Kaynak: İHA
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