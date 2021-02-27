Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledi
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Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledi

27.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 27.02.2021 11:40
Ankara Üniversitesi Rektörü Ünüvar, öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, öğrenci konseyi ve öğrenci toplulukları yöneticileriyle bir araya geldi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, öğrenci konseyi ve öğrenci toplulukları yöneticileriyle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ünüvar, öğrenci konseyi ve öğrenci toplulukları yöneticileriyle Ankara Üniversitesi Senato Salonu'nda yaptığı görüşmede, Kovid-19 salgını sürecinde okuldan uzak kalan öğrencilerin sorun ve taleplerini dinledi.

Prof. Dr. Ünüvar, gençlerin enerjisi ile akademinin tecrübesinin birleşmesi gerektiğini belirterek, öğrencilerin taleplerinin yerine getirilebilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Öğrenci topluluklarını çok önemsediğini ve toplantıya katılanların her birinin geniş bir ilgi ve etki alanına sahip olduğunu bildiğini aktaran Ünüvar, şunları kaydetti:

"Sizler, yönettiğiniz bu topluluklarla belki de bizim yapamadığımız ya da eksik yaptığımız bir alanı dolduruyorsunuz. Bize ilettiğiniz her taleple ilgili muhakkak yerine getireceğiz diyemem ama muhakkak ilgileneceğiz diyebilirim. Notlarımızı aldık. Gerekli adımları atacağız. Takdir edersiniz ki imkanlar sınırlı, ihtiyaçlar sınırsız. İhtiyaçları karşılamak her zaman mümkün olmayabilir. Ancak çalışmak, gayret etmek bizim elimizde."

Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşen Apaydın, Prof. Dr. Ercan Bayazıtlı, Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç, Prof. Dr. Hasan Serdar Öztürk, Genel Sekreter Ömer Nadir Soylu, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Çağdaş Yurt ile Tıp Fakültesi Öğrencisi Halit Beşrek başkanlığındaki öğrenci konseyi katıldı.

Konsey yönetiminde yer alan öğrenciler, bugüne kadar yaptıkları çalışmalar ve öğrencilerin üniversite yönetiminden beklentilerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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