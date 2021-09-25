Ankara Şehir Hastanesi'nden patentli 'doğum masası siperliği'

ANKARA Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi, koronavirüs hastası hamilelerin doğum sırasında bebeğe ve sağlık personeline virüs bulaştırmaması için geliştirdiği 'doğum masası siperliği'nin patentini aldı.

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi tarafından, koronavirüs hastası hamilelerin doğum sırasında virüs bulaştırmasını önlemek amacıyla 'doğum masası siperliği' geliştirdi. Anne adayının içinde rahat nefes almasını sağlayan şeffaf siperlik, sağlık personeli ve bebeğe damlacık yoluyla teması da önlüyor. Hastane yönetimi doğum masası siperliği için Türk Patent Kurumu'na başvuruda bulundu. Başvurunun kabul edilmesiyle patenti alınan siperlik, American Journal of Obstetrics and Gynecology dergisinde de yayımlandı.

Prof. Dr. Tekin, sezaryenle doğan bebeklerde anneden bebeğe virüsün geçişinin daha fazla olduğunun yapılan araştırmalarda gösterildiğini söyleyerek, "Önceliğimiz her zaman normal doğum. Anneyi doğum masasına aldığımızda yani ikinci evrede Covid-19 damlacık yoluyla yayılabilir. Bulaşı engellemek adına ürettiğimiz doğum masası siperliği şeffaf ve tıpkı bir cibinlik gibi. Anneyi bunaltıcı bir ürün değil; içinde rahat nefes alabiliyor. Covid sonrası dönemde de enfeksiyon bulaşıcı hastalığı olan annelerin doğumlarında bu siperlik kullanılabilir. Ayrıca bu girişimimiz Amerikan dergisinde yayımlandı ve böylece uluslararası literatüre katkı sağlamış olduk" diye konuştu.