- Ankara Sanayi Odasından 135 metrekarelik pankart ile aşı ol çağrısı

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir :

"Lütfen ama lütfen hepimizin aşımızı olmamız ve aşılarımızı tamamlatmamız gerekiyor"

"Hem eğitim sistemimizi hem üretim sistemimizi sekteye uğratacak bu durumdan bir an evvel kurtulmamız"

ANKARA - Ankara Sanayi Odası tarafından, binanın cephesine "Aşı ol, güvende ol" yazılı 135 metrekarelik dev pankart ile aşı çağrısı yapıldı. Ayrıca, pankartın broşür halinden 5 bin adet organize sanayi bölgelerinde bulunan firmalara dağıtıldı.

Ankara Sanayi Odası tarafından, Covid-19 ile mücadele kapsamında vatandaşların ve ASO çatısı altında çalışanların aşı olması için aşı teşvik çalışması başlatıldı. Buna göre, Ankara Sanayi Odası'nın John F. Kennedy ile Atatürk Bulvarı kesişiminde bulunan binasının cephesine 135 metrekarelik dev bir pankart asıldı. Üzerinde "Aşı ol, güvende ol" yazan pankart broşür halinden 5 bin adet ise Organize Sanayi Bölgelerinde yer alan firmalara dağıtıldı. Konuya ilişkin İHA Muhabiri'ne konuşan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Covid-19 virüsünden kurtulabilmek için sürü bağışıklığının gerekliliğine vurgu yaparak, herkesin aşı olması gerektiğini belirtti. Özdebir, ortaokul-lise çağına gelmiş çocukların okullarında kuracakları arkadaşlıklarının ömür boyu onlara yoldaşlık edeceğini ifade ederek, pandeminin getirdiği bütün olumsuzlukların kaldırılması için herkesin aşı olmasının yanı sıra aşılarını tam doza tamamlatmasını istedi.

"Hem eğitim sistemimizi hem üretim sistemimizi sekteye uğratacak bu durumdan bir an evvel kurtulmamız"

Covid-19 pandemisinin bütün dünyayı etkilediği gibi Türk insanını da etkilediğini hatırlatan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Son zamanlarda yeni yeni varyantların da çıkması ile vefat eden ve pozitif vaka sayılarında ciddi bir artış var. Bütün endişemiz daha önceki kapanmalar gibi hem eğitim sistemimizi hem üretim sistemimizi sekteye uğratacak Türkiye'yi zarara uğratacak bu durumdan bir an evvel kurtulmamız. Bu durumdan kurtulmamız için sürü bağışıklığını kazanabilmek amacıyla hepimizin aşı olması lazım. Amacımız insanlarımıza bunu hatırlatmak. En önemlisi bir buçuk yıldır okullarımız kapalıydı. Türkiye'nin geleceğini oluşturacak bu çocuklarımız bir buçuk yıl okuldan uzak kaldı. Her ne kadar uzaktan eğitim ile yapılmış olsa da yüz yüze eğitim son derece önemli" diye konuştu.

"Lütfen ama lütfen hepimizin aşımızı olmamız ve aşılarımızı tamamlatmamız gerekiyor"

Çocukların birbiri ile sosyalleşmesinin son derece önemli olduğuna dikkati çeken ASO Başkanı Özdebir, "Özellikle ortaokul-lise çağına gelmiş çocukların bu tarihte yapacakları arkadaşlıklar hayat boyu onlara yoldaşlık edecek. Bu mahsurları ortadan kaldırabilmek için hepimizin, lütfen ama lütfen hepimizin aşımızı olmamız ve aşılarımızı tamamlatmamız lazım. Bunun için farkındalık olsun diye bize bağlı olan bütün işletmelerimize afişler dağıttık. Binamızın da üzerine yoldan geçenlerin de görmesi için bir afiş koyduk. Üzerindeki slogan gayet basit. Aşı ol güvende ol" dedi.