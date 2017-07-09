Ankara Piknik Yolunda Seyir Halindeki Otomobil Alev Alıp Yandı

Piknik yolunda seyir halindeki otomobil alev alıp yandı



Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM(Ankara), (DHA)- ANKARA'ndan Kızılcahamam'a eşi ve çocuğu ile piknik yapmaya giden Ümit Doğru'nun kullandığı otomobil, Kargasekmez mevkiinde seyir halindeyken alev alıp yanmaya başladı. İtfaiyenin söndürme çalışması sırasında zaman zaman patlama sesleri duyulurken, İstanbul yolu merkez istikametine doğru trafiğe bir süre kapatıldı. Yangında mal kaybının olmaması büyük bir şans olarak nitelendirildi.



Yangın, Ankara-İstanbul D-750 Karayolunda, Kızılcahamam Kargasekmez mevkiinde öğleden sonra meydana geldi. Ankara'dan Kızılcahamam'a eşi ve bir çocuğu ile birlikte piknik yapmak için yola çıkan Ümit Doğru yönetimindeki 06 AE 8835 plakalı otomobil, Kargasekmez mevkiinde bir anda alev aldı. Alevler içinde kaldığını gören sürücü Doğru, otomobili yol kenarına çekerek kendilerini son anda dışarı attılar.



Alevler içindeki otomobilin söndürülmesi için olay yerine itfaiye çağırıldı. Yoldan geçen vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı. Otomobilin söndürülmesi sırasında İstanbul yolu merkez istikametine doğru bir süre trafiğe kapatıldı. Otomobilin elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangını söndürmek için itfaiye ekipleri büyük çaba harcadı. Söndürme çalışmaları sırasında otomobilden zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Çevrede korkuya neden olan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Otomobilin söndürülmesi sonrası İstanbul yolu yeniden trafiğe açıldı.



GÖRÜNÜT DÖKÜMÜ



Otomobilin alep alıp yanması



İtfaiye ekiplerinin gelmesi



Otomobilin söndürülme çalışması



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(Tür: Yurt)