Son dakika haber | Ankara Organize Sanayi Bölgesinde yangın
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Son dakika haber | Ankara Organize Sanayi Bölgesinde yangın

Son dakika haber | Ankara Organize Sanayi Bölgesinde yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesinde iş yerlerini çatısında yangın çıktı.

Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesinde iş yerlerini çatısında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesinde iş yerlerinin çatısında yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.

(Ali Nargüner/İHA)

Son dakika haber | Ankara Organize Sanayi Bölgesinde yangın
Son dakika haber | Ankara Organize Sanayi Bölgesinde yangın
Son dakika haber | Ankara Organize Sanayi Bölgesinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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