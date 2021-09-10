Son dakika haber | Ankara Organize Sanayi Bölgesinde yangın
Son dakika haber... Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesinde iş yerlerini çatısında yangın çıktı.
Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesinde iş yerlerini çatısında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.
Ankara'da Ostim Organize Sanayi Bölgesinde iş yerlerinin çatısında yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
(Ali Nargüner/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı