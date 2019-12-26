: Ankara ohal komisyonu, 98 bin 300 başvuruyu karara bağladı

26.12.2019 09:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:02

OHAL Komisyonu, 98 bin 300 başvuruyu karara bağladı

Tuba ATAV-Haluk KARAASLANANKARA,(DHA)- OLAĞANÜSTÜ Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, komisyona yapılan 126 bin 300 başvurudan 98 bin 300'ünün 9 bin 600 kabul, 88 bin 700 ret olarak karara bağlandığını, 28 bininin ise incelemesinin devam ettiğini söyledi.

OHAL Komisyonu Başkanı Salih Tanrıkulu, komisyon üyeleriyle birlikte gazetecilere 22 Mayıs 2017'de göreve başlayan komisyonun çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunarak komisyonun işleyişini anlattı. Gazetecilere kurumu gezdiren Tanrıkulu, evrak kayıt ve arşiv odalarında yapılan işlemler hakkında bilgi verdi.

'KALAN DOSYALAR ÖNÜMÜZDEKİ YIL TAMAMLANACAK'

Kurumlardan intikal eden personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 490 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işleminin tamamlandığı belirten Başkan Tanrıkulu, Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile 125 bin 678'i kamu görevinden çıkarma olmak üzere toplam 131 bin 922 tedbir işlemi gerçekleştirilmiştir dedi.

Tanrıkulu, suçun şahsiliği ilkesine dikkat ettiklerini, çiftlerden birine ret verilirken diğerine kabul verilebildiğini söyledi. Hain darbe girişimine katılan üst düzey örgüt yöneticilerinin hemen hemen hepsinin komisyonda başvurusu bulunduğunu belirten Tanrıkulu, Mahkumiyet kararları olanlar hakkında ret kararları veriyoruz dedi.

'SAVUNAMAYACAĞIMIZ BİR KARAR VEREMEYİZ'

Komisyonun dosyaları 63 başlık altında 20'den fazla kritere göre detaylı olarak incelediklerini belirten Başkan Tanrıkulu, haftalık karar sayısının bin 200'e kadar ulaştığını belirtti. Tanrıkulu, Bir dosya bir insan, bir insan da bir aile olarak dosyalara bakıyoruz. Burada tamamen hukukun emrinde çalışıyoruz. Burası çok tarafsız ve objektif bir iş yapıyor. Bütün kararlar hakkında en az 5-6 sayfa gerekçe yazıyoruz. Savunamayacağımız vicdani olarak sahiplenemeyeceğimiz bir karar veremeyiz diye konuştu.

'2 YILLIK SÜREDE BAŞVURULARIN YÜZDE 78'İ KARARA BAĞLANDI'

2019 Aralık ayı sonu itibarıyla komisyona yapılan başvuru sayısının 126 bin 300 olduğunu aktaran Tanrıkulu, zaman kazanmak için kararların kurumlara elden teslim edildiğini ifade etti. Tanrıkulu, Komisyon tarafından verilen karar sayısı olan 98 bin 300 dikkate alındığında, incelemesi devam eden başvuru sayısı 28 bindir. 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, bugüne kadar verilen karar sayısı 9 bin 600 kabul ve 88 bin 700 ret olmak üzere toplam 98 bin 300'dür. Kabul kararlarından 50'si kapatılan dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete gibi kuruluşların açılmasına ilişkindir. Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 2 yıllık süre içerisinde toplam başvuruların yaklaşık yüzde 78'i hakkında karar verilmiş bulunmaktadır. Komisyon ayrıca, 2 bin 900 dosya için ön inceleme kararı vermiştir dedi.

250 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

OHAL Komisyonu'nda 7 üye, 80 raportör ile birlikte 250 personel görev yapıyor. OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, olağanüstü hal kapsamında doğrudan KHK hükümleri ile tesis edilen kamu görevinden çıkarma, öğrencilik bursunun kesilmesi, emekli güvenlik personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile OHAL Komisyonunun görev süresinin bir yıl uzatıldığı belirtildi.

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DHA-Genel - Türkiye-Ankara - Tuba ATAV-Haluk KARAASLAN

Kaynak: DHA

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