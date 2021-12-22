Ankara'nın yükseklerinde beyazla yeşilin buluşması objektiflere yansıdı - Haberler
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Ankara'nın yükseklerinde beyazla yeşilin buluşması objektiflere yansıdı

Ankara'nın yükseklerinde beyazla yeşilin buluşması objektiflere yansıdı
AA / Emin Sansar - Haberler | Kültür Sanat

Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ankara'nın Kızılcahamam ve Çamlıdere ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Türkiye'de termal suları ve doğal güzellikleriyle bilinen Kızılcahamam ile koruluk ve ormanlıklarıyla tanınan Çamlıdere'de kar yağışının ardından oluşan doğal güzellikler, Anadolu Ajansınca görüntülendi.

Kızılcahamam ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Işık Dağı'nda etkili olan kar yağışı ile orman ve burada bulunan Çamkoru Tabiat Parkı, çevresi ve koru içindeki göletle Karagöl jeositi karla kaplandı.

Kar yağışı, ormandaki yaban hayatını da etkiledi. Ağaçkakan kuşunun karla kaplanmış ağaçta, hayvanların uçsuz bucaksız beyaz örtü üstünde yiyecek arayışı da objektiflere yansıdı.

Ankara'nın yükseklerinde beyazla yeşilin buluşması objektiflere yansıdı

Ankara'nın yükseklerinde beyazla yeşilin buluşması objektiflere yansıdı

Ankara'nın yükseklerinde beyazla yeşilin buluşması objektiflere yansıdı

Ankara'nın yükseklerinde beyazla yeşilin buluşması objektiflere yansıdı

AA / Emin Sansar - Son Dakika Haberleri

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