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Ankara'nın yüksek bölgelerinde kar etkili oldu

Ankara'nın yüksek bölgelerinde kar etkili oldu
AA / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

Ankara'nın yüksek kesimleri, gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ankara'nın yüksek kesimleri, gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü.

Güdül'ün Sorgun, Çamlıdere'nin Güney, Çubuk'un Avcıova, Kızılcahamam'ın Süleler ve Sümer mahalleleri başta olmak üzere gece başlayan kar, kırsal ilçelerde etkili oldu.

Bazı bölgelerde, kar kalınlığının 5 santimetreye ulaşmasıyla ulaşımda aksama yaşanırken, yüksek mevkilerde sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, kar yağışı nedeniyle Güdül, Çubuk, Çamlıdere ve Kızılcahamam ilçelerinde karla kaplanan yolları temizleme çalışması başlattıklarını, kent merkezinde de olası kar yağışı için önlemlerini artırdıklarını bildirdi.

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AA / Ömer Olcay - Son Dakika Haberleri

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