Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası incelemeler sürüyor - İlçeye bağlı Gölköy Mahallesi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası incelemeler sürüyor - İlçeye bağlı Gölköy Mahallesi

11.01.2021 01:53 | Son Güncelleme: 11.01.2021 02:08

Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede hasara ilişkin inceleme sürüyor.

Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede hasara ilişkin inceleme sürüyor.

Kalecik Kaymakamı Uhut Emre Koyuncu, Belediye Başkanı Duhan Kalkan ve diğer ilgililer, depremin ardından ilçeye bağlı Gölköy Mahallesi'ne geldi. Heyet, burada depremin ardından bazı binalarda meydana gelen çatlaklarla ilgili mahalle sakinlerinden bilgi aldı.

Başkan Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin 57 mahallesinin bulunduğunu ve tüm muhtarlarla irtibat kurulduğunu belirterek, "Bazı binalarda çatlaklar var. Devletimiz tüm imkanlarla sahada. Kolluk kuvvetleri aracılığıyla bilgi almaya devam ediyoruz. Çok şükür herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi gelmedi. Çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Depremi hisseden mahalle sakinlerinden Ayşe Koç ise yatmak için hazırlandıklarını anlatarak, "Bir anda sallanmaya başladık. Çok hissettik, çok korktuk." diye konuştu.

Öte yandan deprem Ankara'nın merkez ilçelerinde de hissedilirken, bazı vatandaşlar korkudan sokağa çıktı.

Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası incelemeler sürüyor - İlçeye bağlı Gölköy Mahallesi
Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası incelemeler sürüyor - İlçeye bağlı Gölköy Mahallesi
Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası incelemeler sürüyor - İlçeye bağlı Gölköy Mahallesi
Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası incelemeler sürüyor - İlçeye bağlı Gölköy Mahallesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Baha Kalmurat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu Canan Kaftancıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Demet Özdemir Meghan Markle İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Emre Taşdemir Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Pakistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kalecik ilçesinde 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası incelemeler sürüyor - İlçeye bağlı Gölköy Mahallesi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 02:08:54. #1.15#
title