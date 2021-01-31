Ankara'nın Bala ilçesinde doğal gaz hizmeti verilmeye başlandı
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Ankara'nın Bala ilçesinde doğal gaz hizmeti verilmeye başlandı

31.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:07
Ankara'nın Bala ilçesinde doğal gaz hizmeti verilmeye başlandı

Ankara'nın Bala ilçesinde 6 aydır devam eden alt yapı çalışması ve test aşamalarının ardından evlere doğal gaz verilmeye başlandı.

Ankara'nın Bala ilçesinde 6 aydır devam eden alt yapı çalışması ve test aşamalarının ardından evlere doğal gaz verilmeye başlandı.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, İsmetpaşa Mahallesinde evlerine doğal gaz bağlanan Şahin ailesini ziyaret etti.

Doğal gazın ilçe halkının sabırsızlıkla beklediği bir hizmet olduğu, bu hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Buran, "Bugün anlamlı bir gün. Bala'da 6 ay önce ilk kazmasını vurduğumuz doğal gazımız artık aktif hale geldi. Şu anda misafir olduğumuz evde doğal gaz kullanılmaktadır. Bu da bizi mutlu ediyor. Yaptığımız işlerin sonuçlarını görmeye başladık. Bala'mızda şu anda belli bölgelere doğalgaz verilmeye başlandı. Geri kalan yerleri de bu sene içerisinde bitireceğiz." dedi.

Buran, ilçe merkezi ile birlikte bazı köylere de doğal gazı götürmeyi planladıklarını belirterek, "Bu sene merkezdeki çalışma ile birkaç köyümüze de bu hizmeti götürebiliriz. Bu konu ile ilgili Başkent Gaz ile konuşarak yatırıma aldıracağız. Hangi köylerimize doğal gazı götürürüz, onun çabasında olacağız. İnşallah bu sene 6 köyümüze daha doğal gazı götürmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bala'nın gelişmesi için çalışmalara ara ermeden devam edeceklerini vurgulayan Buran, "İlçemizi geliştirmek için öncelikle bir kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Bunu da en kısa sürede hayata geçireceğiz. Bala merkezini en kısa süre içerisinde yaşanılabilir bir hale getirmeyi planlıyoruz. Doğal gaz olmazsa olmazlarımızdaydı. Rabbim bunu bize nasip etti." diye konuştu.

Ev sahibi Uğur Şahin ise doğal gazın gelmesinden dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bala'mıza doğal gazın gelmesinde başta Belediye Başkanımız Ahmet Buran olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bala konum olarak yüksek ve soğuk bir bölge ama şükürler olsun ki evimiz ısındı. Zemheri soğukluk dediğimiz soğuklarda sıcacık bir evimiz oldu. Evimizin içi sıcak olduktan sonra zaten devamı gelir."

Buran, Şahin ailesine doğal gazın hayırlı olması dileyerek, evin çocuklarına hediyeler verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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