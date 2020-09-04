Ankara - Niğde otoyolu kaç kilometre? Ankara - Niğde otoyolu ücreti ne kadar, nereden geçiyor? Ankara - Niğde otoyolu nerede? Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı daha önce Ankara ile niğde arasını 2 saate düşürecek Ankara- Niğde otoyolu açılışını duyurmuştu. Peki, Ankara - Niğde otoyolu hangi illerden geçiyor, kaç kilometre?

Ankara - Niğde otoyolu ücreti ne kadar? Otoyolun tamamlanan kısımları 4 Eylül günü açıldı. Karaismailoğlu, yapılan yol ile ilgli dünyanın en gelişmiş akıllı ulaşım sistemleriyle donatılmış bir merkezi olduğunu belirtti. İşte, Ankara - Niğde otoyolu haritası...

ANKARA - NİĞDE OTOYOLU NEREDE?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan Ankara- Niğde otoyolu, Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım gerçekleştirecek. Şu an için Ankara-Acıkuyu Kavşağı arasındaki 1. kesim ile Alayhan-Gölcük arasındaki 3. kesimlerin açılışı yapıldı.

ANKARA-NİĞDE OTOYOLU KAÇ KİLOMETRE?

Edirne'den Şanlıurfa'ya, yaklaşık bin 300 kilometrelik bir otoyol aksının eksik kalan kısmı açıldı. Ankara-Niğde Açılışı yapılan otoyolun 1. ve 3. kesimleri sırayla 119 kilometre ve 3. kesimi ise 59 kilometreden oluşuyor. Ana gövdesi 275 kilometre olan yolun, bağlantı yollarıyla 330 kilometreye ulaştığı belirtildi.

ANKARA NİĞDE OTOYOLU NEREDEN GEÇİYOR?

Proje güzergâhı Ankara ili Gölbaşı, Bala, Şereflikoçhisar, Evren İlçeleri; Konya ili Kulu ilçesi; Kırşehir ili Merkez ilçesi; Aksaray ili Ortaköy, Sarıyahşi, Gülağaç, Ağaçören, Merkez ilçeleri; Nevşehir ili Acıgöl, Derinkuyu ilçeleri ve Niğde ili Merkez ilçesi sınırları içerisinden geçiyor.

Ankara - Niğde otoyolu haritası

ANKARA -NİĞDE OTOYOLU ÜCRETİ NE KADAR?

Ankara Niğde otoyolunu kullanmak isteyenler, geçiş ücretlerini araştırıyor. Geçiş ücretleri henüz Resmi Gazete'de yayınlanmadı ancak Ankara-Niğde otobanının km'sinin 0,05 Euro yani bağlantı yolu hariç 275 km 'lik Ankara-Niğde otoyolu ücret tarifesinin 13,15 Euro olması bekleniyor.