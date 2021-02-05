Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, sokak hayvanlarını yemledi

AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, yaklaşık 400'e yakın sokak hayvanına ev sahipliği yapan Çubuk Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı'nda hayvanları yemledi.

Yıldız, ilk olarak Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yıldız, daha sonra Belediye Başkanı Baki Demirbaş ve Ankara Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz ile birlikte Tahtayazı Mahallesi yolundaki Çubuk Sokak Hayvanları Doğal Yaşam Parkı'na giderek doğal yaşam parkı hakkında bilgi aldı.

Parkta bulunan hayvanseverler ile birlikte sokak hayvanlarını yemleyen Yıldız, hayvanseverin park hakkındaki görüş ve önerilerini dinledi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, üniversite ve belediyelerin katılımıyla hayvan refahını artırmak için ilk etapta Ankara'nın 10 ilçesini kapsayacak bir çalışma başlatacaklarını aktaran Yıldız, ilçelerdeki sokak hayvanlarına yönelik yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini belirtti.

Çubuk Belediyesinin çalışmaları hakkında Başkan Demirbaş'tan bilgi aldıklarını kaydeden Yıldız, şunları söyledi:

"Hayvanseverlerle zaman zaman bir araya geliyoruz. Yapacağımız çalışma noktasında optimal bir formülü bulmaya çalışıyoruz. Burada belediye başkanımız da hayvan hakları konusunda çok hassas davranıyor. Ayrıca biz sadece Çubuk için değil Ankara'nın tamamında bu konuda bir proje başlatmak istiyoruz. Açıkçası diğer belediye başkanlarımızın da bu konuda bir hassasiyeti var. Bunlar için en iyi ne yapabiliriz, bunun çabası içerisindeyiz. Başkanımızın rehabilitasyon projesini de inceledik. İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz destek olacak, Ankara Veterinerlik Fakültemiz eğitim verecek. Bizim hazırladığımız çok kapsamlı bir proje olacak. Pilot bölge olarak 10 ilçede başlayacak, daha sonra Ankara'nın tüm ilçelerini kapsayacak."

Hayvanseverlerden Filiz Aydın da doğal yaşam alanının sadece Ankara'ya değil, tüm Türkiye'ye örnek bir yer olduğunu ve kesinlikle kaldırılmamasını istediklerini söyledi.

Her hafta yaz kış yemleme çalışması için barınağa geldiklerini anlatan Aydın, "Diğer hayvanseverler ne düşünüyor bilmiyorum ama burası kesinlikle kaldırılmamalı. Burada çocuklar özgürce yaşıyor. Hem belediye hem de benim gibi bir çok hayvansever de rahat bir şekilde gelerek burada yemleme yapıyor. Bizim burası için her hayalimizi belediye gerçekleştirdi. Biz burasını seviyoruz." diye konuştu.

Göreve geldiklerinde boş bir araziyi sokak hayvanları için doğal yaşam alanına çevirdiklerini anlatan Başkan Demirbaş ise hasta olan sokak hayvanlarının belediye ekipleri tarafından tedavilerinin yapıldığını ve doğal yaşam alanına yeniden bırakıldığını ifade etti.

Yıldız'a Belediye Başkan Yardımcıları Harun Olmuş, Lokman Kılıç, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cengiz Akbayrak, İlçe Ziraat Odası Başkanı Orhan Gülle ve birim müdürleri de eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yiğiner