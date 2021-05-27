Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Güdül'de incelemelerde bulundu
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Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Güdül'de incelemelerde bulundu

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Güdül'de incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Güdül ilçesinde devam eden çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'dan bilgi aldı.

Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Güdül ilçesinde devam eden çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'dan bilgi aldı.

Milletvekili Yıldız ve belediye başkanı Yalçın, kaya mağaralarının bulunduğu İnönü mevkisinde devam eden piknik alanı çalışmasını inceledi.

Yalçın, Kirmir Çayı vadisinde ve çayın etrafında yeni piknik alanları oluşturmaya devam ettiklerini ve kısa süre içinde çevre düzenlemesi ve piknik masalarıyla birlikte halkın hizmetine sunacaklarını aktardı.

Milletvekili Yıldız da ilçelerin sorunlarının çözümü için el birliği ile çalıştıklarını belirterek, "Bugün İnönü mağaralar bölgesini, kent meydanı düzenleme alanını ve otele çevrilen yurt binasındaki çalışmaları yerinde gördük." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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