Ankara MAMAK su kesintisi! 2-3 Haziran ASKİ Mamak su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Mamak su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...

MAMAK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.06.2025 15:50:00

Tamir Tarihi: 2.06.2025 19:30:00

Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Kayaş mahallesi 1520/1 sokak içinde ani olarak oluşan Q100 lük Duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır 02.06.2025 tarihinde Pazartesi günü 15.50 ile 19..00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır

Etkilenen Yerler: Kayaş mahallesi etkilenmektedir.