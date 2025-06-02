Ankara MAMAK su kesintisi! 2-3 Haziran ASKİ Mamak su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
ASKİ Mamak su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi Mamak ilçesinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Haziran Ankara Mamak su kesintisi saatleri...
Mamak su kesintisi bilgileri paylaşıldı. ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Haziran günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Haziran Ankara su kesintisi saatleri...
MAMAK SU KESİNTİSİ
Arıza Tarihi: 2.06.2025 15:50:00
Tamir Tarihi: 2.06.2025 19:30:00
Detay: PLANSIZ SU KESİNTİSİ Kayaş mahallesi 1520/1 sokak içinde ani olarak oluşan Q100 lük Duktil boru arızasından dolayı su kesintisi yapılmıştır 02.06.2025 tarihinde Pazartesi günü 15.50 ile 19..00 saatleri arasında su kesintisi yapılmıştır
Etkilenen Yerler: Kayaş mahallesi etkilenmektedir.