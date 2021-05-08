Ankara Kocatepe Camisi'nde Kadir Gecesi sosyal mesafe ile idrak edildi
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Ankara Kocatepe Camisi'nde Kadir Gecesi sosyal mesafe ile idrak edildi

Ankara Kocatepe Camisi'nde Kadir Gecesi sosyal mesafe ile idrak edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ankara Kocatepe Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi.

Ankara Kocatepe Camisi'nde Kadir Gecesi idrak edildi. Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ile oturan cami cemaati Kur'an tilavetini dinleyerek ibadet etti.

Kadir Gecesi camilerde sınırlı sayıda cemaat ile idrak edildi. Korona virüsün yayılımının engellenmesi amacıyla sosyal mesafe bırakılarak ibadet edilen camilerde geçtiğimiz yıllardan farklı bir görüntü ortaya çıktı. Ankara Kocatepe Camisi'nde de Kadir Gecesi için ibadet etmeye gelen vatandaşlar kendi seccadesini getirdi ve sosyal mesafe bırakarak ibadet etti. Camide yapılan Kur'an tilavetini dinleyen cemaat daha sonra camiden ayrıldı. - ANKARA

Ankara Kocatepe Camisi'nde Kadir Gecesi sosyal mesafe ile idrak edildi
Ankara Kocatepe Camisi'nde Kadir Gecesi sosyal mesafe ile idrak edildi
Ankara Kocatepe Camisi'nde Kadir Gecesi sosyal mesafe ile idrak edildi
Ankara Kocatepe Camisi'nde Kadir Gecesi sosyal mesafe ile idrak edildi
Ankara Kocatepe Camisi'nde Kadir Gecesi sosyal mesafe ile idrak edildi
Ankara Kocatepe Camisi'nde Kadir Gecesi sosyal mesafe ile idrak edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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