Kılıçdaroğlu, cenazesinde saldırıya uğradığı şehidin babasını makamında ağırladı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yıl Hakkari Çukuca'da şehit olan sözleşmeli piyade er Yener Kırıkçı'nın babasını makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu, Kırıkçı'nın cenazesinde bir grubun saldırısına uğramıştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yıl Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Irak sınırında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli piyade er Yener Kırıkçı'nın (26) babası Mustafa Kırıkçı'yı makamında kabul etti.

KILIÇDAROĞLU'NU EVİNE DAVET ETTİ

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, 19 Nisan 2019'da teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan sözleşmeli piyade er Yener Kırıkçı'nın babası Mustafa Kırıkçı'yı, CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Kılıçdaroğlu'nun makam odasında yapılan görüşmede şehit babası Kırıkçı, CHP liderini Çubuk ilçesindeki evine davet etti.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Öte yandan Kılıçdaroğlu, şehit Kırıkçı için 21 Nisan'da Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzulu Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine katılımı ve cenaze sırasında bir grubun saldırısına uğramıştı.

Cenazedeki saldırı anında çekilen bu kare, hala hafızalarda;

Kaynak: DHA