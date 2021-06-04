Ankara Kent Konseyi'nden film sektörüne tam destek

Ankara Kent Konseyi'nden film sektörüne tam destek Ankara Kent Konseyi, yönetmenliğini ve yapımcılığını Ankara Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu bileşeni olan Hakan Çankaya'nın yaptığı ve Ankara'da çekilen "Joker Tim 06-Ankara Polisiye Komedi Dizisi"nin gala gecesine ev sahipliği yaptı.

Ankara Kent Konseyi'nden film sektörüne tam destek

ANKARA - Ankara Kent Konseyi, yönetmenliğini ve yapımcılığını Ankara Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu bileşeni olan Hakan Çankaya'nın yaptığı ve Ankara'da çekilen "Joker Tim 06-Ankara Polisiye Komedi Dizisi"nin gala gecesine ev sahipliği yaptı.

Ankara Kent Konseyi, sanatsal ve kültürel çalışmalar kadar Başkent'te çekilen dizi ve filmlere de destek olmayı sürdürüyor. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Ankara Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu bileşeni olan Hakan Çankaya'nın yaptığı ve çekimleri Başkent'te yapılan "Joker Tim 06-Ankara Polisiye Komedi Dizisi"nin gala gecesi, Ankara Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde Gençlik Parkı Etkinlik alanında gerçekleştirildi. Gala gecesine; Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya, Dizi yönetmeni Hakan Çankaya ile dizi oyuncuları da katıldı.

Dizi film Ankara'yı Türkiye'ye tanıtacak

Ankara Kent Konseyi'nin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Başkent'e sanatsal kimlik kazandırmayı ve tanıtımını amaçladığını söyleyen Halil İbrahim Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kentin yüz yıllık ortak kullanım alanında Büyükşehir Belediyesinin büyük bir desteği ile Ankara'da yapılan bütün kültür ve sanat işlerinin galasını ve etkinliğini yapacağımızı daha önce ilan etmiştik. Bugün de onun sorumluluğunu yerine getiriyoruz. Ankara'da böyle bir dizinin yapılması istihdamı artıracaktır, tanınırlığını artıracaktır, 83 milyonun ikametgahı olan Ankara kültür ve sanatın da platosu olacaktır. İçinde bulunduğumuz gençlik parkında onlarca sinema filmi çekildi. Bu dizi şimdilik Youtube üzerinden yayınlanıyor. Dünyada Türk dizi sektörünü takip eden bütün dizi takipçilerinin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş büyük bir dikkatle takip ediyor ve kendisi de 'Ankara'yı kültür ve sanatın Başkent'i yapacağım. Bu kentte dizi çeken herkese yardımcı olacağım' dedi."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner