Ankara Kent Konseyi'nden film sektörüne tam destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ankara Kent Konseyi'nden film sektörüne tam destek

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Kültür Sanat

Ankara Kent Konseyi'nden film sektörüne tam destek Ankara Kent Konseyi, yönetmenliğini ve yapımcılığını Ankara Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu bileşeni olan Hakan Çankaya'nın yaptığı ve Ankara'da çekilen "Joker Tim 06-Ankara Polisiye Komedi Dizisi"nin gala gecesine ev sahipliği yaptı.

Ankara Kent Konseyi'nden film sektörüne tam destek

ANKARA - Ankara Kent Konseyi, yönetmenliğini ve yapımcılığını Ankara Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu bileşeni olan Hakan Çankaya'nın yaptığı ve Ankara'da çekilen "Joker Tim 06-Ankara Polisiye Komedi Dizisi"nin gala gecesine ev sahipliği yaptı.

Ankara Kent Konseyi, sanatsal ve kültürel çalışmalar kadar Başkent'te çekilen dizi ve filmlere de destek olmayı sürdürüyor. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Ankara Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu bileşeni olan Hakan Çankaya'nın yaptığı ve çekimleri Başkent'te yapılan "Joker Tim 06-Ankara Polisiye Komedi Dizisi"nin gala gecesi, Ankara Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde Gençlik Parkı Etkinlik alanında gerçekleştirildi. Gala gecesine; Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ersan Petekkaya, Dizi yönetmeni Hakan Çankaya ile dizi oyuncuları da katıldı.

Dizi film Ankara'yı Türkiye'ye tanıtacak

Ankara Kent Konseyi'nin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Başkent'e sanatsal kimlik kazandırmayı ve tanıtımını amaçladığını söyleyen Halil İbrahim Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kentin yüz yıllık ortak kullanım alanında Büyükşehir Belediyesinin büyük bir desteği ile Ankara'da yapılan bütün kültür ve sanat işlerinin galasını ve etkinliğini yapacağımızı daha önce ilan etmiştik. Bugün de onun sorumluluğunu yerine getiriyoruz. Ankara'da böyle bir dizinin yapılması istihdamı artıracaktır, tanınırlığını artıracaktır, 83 milyonun ikametgahı olan Ankara kültür ve sanatın da platosu olacaktır. İçinde bulunduğumuz gençlik parkında onlarca sinema filmi çekildi. Bu dizi şimdilik Youtube üzerinden yayınlanıyor. Dünyada Türk dizi sektörünü takip eden bütün dizi takipçilerinin ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş büyük bir dikkatle takip ediyor ve kendisi de 'Ankara'yı kültür ve sanatın Başkent'i yapacağım. Bu kentte dizi çeken herkese yardımcı olacağım' dedi."

Ankara Kent Konseyi'nden film sektörüne tam destek
Ankara Kent Konseyi'nden film sektörüne tam destek
Ankara Kent Konseyi'nden film sektörüne tam destek
Ankara Kent Konseyi'nden film sektörüne tam destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Nikos Dendias Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Enes Ünal Mert Günok Şenol Güneş Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara Kent Konseyi'nden film sektörüne tam destek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 20:51:10. #1.13#

title