ANKARA KENT KONSEYİ'NDEN EGO SPOR'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve konsey üyeleri, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 'Başkent Spor Zirvesi'ne katkıları nedeniyle EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve konsey üyeleri, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 'Başkent Spor Zirvesi'ne katkıları nedeniyle EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Yılmaz'a EGO Spor Yönetim Kurulu onur üyesi beratı da verildi.

Ankara Kent Konseyi (AKK) Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve konsey üyeleri, 14 Temmuz'da Gençlik Parkı'nda büyük bir katılımla gerçekleşen 'Başkent Spor Zirvesi'ne katkılarından dolayı EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu ve Kulübün Onursal Üyesi Ramazan Değerli'ye teşekkür ziyaretinde bulundu.

AKK Yürütme Kurulu üyesi Dr. Süleyman Basa, Spor Çalışma Grubu Sözcüsü ve Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ile spor çalışma grubu üyelerinden oluşan heyetin eşlik ettiği Yılmaz'a, EGO Spor Yönetim Kurulu onur üyesi beratı da verildi.

BAŞKENT SPOR ZİRVESİ İÇİN TEŞEKKÜR

EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu ve yönetimine 'Başkent Spor Zirvesi'ne desteklerinden dolayı teşekkür eden Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, şöyle konuştu:

"Başkent Spor Zirvesi ile önce sağlıklı kent mesajını verdik. Sağlıklı bireylerin olmadığı bir yerde geleceği konuşamayız. Başkent Spor Zirvesi'nde kentin bütün sosyolojilerini sporda birleştirerek, sporun ön yargıları kırmada nasıl öncü olduğunu kamuoyuna gösterdik. Başkent'in sporun kamplaşmayı önleyen, birlikteliği güçlendiren bir ruha ihtiyacı var. Bu organizasyonumuzda bizlere büyük bir adanmışlık ile destek olan bileşenimiz EGO Spor'a teşekkürlerimi sunuyorum. "

DEZAVANTAJLI BÖLGELERDE YETİŞEN ÇOCUKLAR İÇİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÖNEMİ

Ziyarette iklim değişikliğine ilişkin farkındalığın bir an önce sağlanması gerektiğinin önemine dikkat çeken Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün dünya son yarım asırdır iklim değişikliğini konuşuyor. Biz ise gündelik konularla gençlerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Toplumun bir kesimini sadece sosyal yardımlarla idame ettirebileceğimizi düşüyoruz. Başkent'te dezavantajlı bölgede yetişen bir çocuk iklim değişikliğini, küresel ısınmayı, gelecek yüzyılı konuşmalı. Bunu onları spora kazandırarak başarabiliriz. "

EGO SPOR'DA DEĞİŞİM RÜZGARI

EGO Spor Kulübü'nün sporcu kapasitesini geliştirerek, 35 branş ve 9 bin 300 sporcuya ulaştığını ifade eden EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu ise yeni branşların eklenmesiyle birlikte birçok şampiyonluk kazandıklarını vurguladı.

Aile ortamında bir yönetim anlayışı benimsediklerini söyleyen Hondoroğlu, son dönemde artan ilgi nedeniyle sporcuların yüzde 50'den fazlasının kadınlardan oluştuğuna dikkat çekti.

Kaynak: Habermetre