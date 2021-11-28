ANKARA KENT KONSEYİ GENÇLİK MECLİSİ KURULUYOR

ANKARA (Habermetre) - Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu 3'üncü toplantısını gerçekleştirdi. AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ın da katıldığı toplantıda birçok karar alınırken, Başkent'te AKK Gençlik Meclisi kurulması da kararlaştırıldı. Gençlik Meclisi ilk genel kurul toplantısını 25 Aralık 2021 tarihinde yapacak.

Paydaşlarıyla 7'den 70'e ortak aklı benimseyen çalışmalara imza atan Ankara Kent Konseyi (AKK), Başkent'in geleceğini yakından ilgilendiren yeni kararlar almaya devam ediyor.

2. dönem 3'üncü toplantısını gerçekleştiren AKK Yürütme Kurulu, Gençlik Meclisi kurulması kararı alarak gençleri sevindirdi.

YENİ KARARLAR ALINDI

Ankara Kent Konseyi binasında gerçekleştirilen ve önemli kararların alındığı toplantıya; Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin, Yürütme Kurulu üyeleri ve Kent Konseyi Meclis sözcüleri katıldı.

Toplantıda, "Faaliyet Raporu" başlığı altında sunulan ve içeriğinde Ankara Kent Konseyi'nin yıl boyu yaptığı çalışmaların yer aldığı kaynağın adının "Seyir Defteri" olarak değiştirilmesine, AKK Gençlik Çalışma Grubunun da Gençlik Meclisine dönüştürülmesine oy birliğiyle karar verildi. Yürütme Kurulunda Gençlik Meclisi Genel Kurulunun ise 25 Aralık 2021 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

AYLIK E-BÜLTEN YAYIMLANACAK

AKK Yürütme Kurulu Üyesi Ceren Anadol'un moderatörlüğündeki toplantının açılış konuşmasını Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz yaparken, AKK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin de Ankara Kent Konseyinin işleyişi hakkında bilgi verdi.

Ankara Kent Konseyi çalışma gruplarının yaptığı faaliyetlerin daha görünür bir hale getirilmesi amacıyla aylık bir 'E-Bülten'in yayımlanmasına karar verilen toplantıya katılan Türkiye'nin en genç yazarı Ali Kürşat Uzun, yeni filmi ve gelecek projelerini anlattı.

Başkenti kültür ve sanatın da başkenti haline dönüştürmek amacıyla ulusal ve uluslararası projeleri hayata geçirmeye devam eden AKK, Türkiye'de tek olan ve 10-11-12 Aralık tarihlerinde düzenlenecek "Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu"na destek verme kararı da aldı.

LOGO YARIŞMASI SONUÇLARI 18 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

Toplantıda AKK Logo Yarışması süreci hakkında bilgi veren yürütme kurulu üyesi A. Bora Hızal, yarışmanın başvuru sürecinin tamamlandığını, başvurusu uygun bulunan yarışmacılara uzman mentörler atandığını söyledi.

Yarışma sonuçlarının 18 Aralık'ta kamuoyuna ilan edileceğini belirten Hızal, yarışmacılara mentör atanarak farklı bir yarışma metodunun uygulandığını ifade etti.

Engelli Meclisi Sözcüsü Ersan Petekkaya da '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' için hazırlanan programın detayları hakkında üyeleri bilgilendirdi.

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