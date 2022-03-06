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Ankara Karadeniz Federasyonu Genel Kurulu

AA, Bayram Akkaya - Güncel
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AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Avvazoğlu'nun konuşması Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un konuşması AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'ın konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Karadeniz Federasyonu Genel Kurulu'na katıldı.

ANKARA (AA) - AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Avvazoğlu'nun konuşması

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un konuşması

AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan'ın konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Karadeniz Federasyonu Genel Kurulu'na katıldı.

Ankara Karadeniz Federasyonu Genel Kurulu

Ankara Karadeniz Federasyonu Genel Kurulu

Ankara Karadeniz Federasyonu Genel Kurulu

AA / Bayram Akkaya - Güncel

Turgut Altınok, Nevzat Ceylan, Karadeniz, Ankara, Güncel, Haberler

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