Ankara-İstanbul otoyolunda 290 personel ile kar mücadelesi - Haberler
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Ankara-İstanbul otoyolunda 290 personel ile kar mücadelesi

Ankara-İstanbul otoyolunda 290 personel ile kar mücadelesi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü, Ankara-İstanbul otoyolunda 46 kamyon, 1 kurtarıcı, 4 çekici, 18 yükleyici ve 290 personelin aktif katılımıyla karla mücadelenin sürdürüldüğünü açıkladı.

İSTANBUL (DHA) - KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü, Ankara- İstanbul otoyolunda 46 kamyon, 1 kurtarıcı, 4 çekici, 18 yükleyici ve 290 personelin aktif katılımıyla karla mücadelenin sürdürüldüğünü açıkladı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, kar yağışı nedeniyle güncel yol durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Ankara-İstanbul otoyolunda saat 11.00 itibarıyla 46 kamyon, 1 kurtarıcı, 4 çekici, 18 yükleyici ve 290 personelin aktif katılımıyla kar mücadelesinin sürdürüldüğü belirtilerek, "Ankara-İstanbul Otoyolu'nda ulaşım her iki yönde sağlanmaktadır. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda ulaşım her iki yönde sağlanmaktadır" denildi.

KAPALI YOLLAR

Açıklamada ayrıca kardan kapalı yollara ilişkin "Bingöl-Diyarbakır Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Gürün-Darende Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Arapgir-Kemaliye Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Sivas-Malatya İl Sınırı-Arapgir Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Arapgir-Keban Ayrımı-Malatya Yolu ulaşıma kapatılmıştır.  Şırnak-Eruh Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Hakkari-Şırnak Yolu Çığlı-Ortaköy arası ulaşıma kapatılmıştır. Çaldıran-Doğubayazıt Yolu Tendürek Geçidi ulaşıma kapatılmıştır. Kangal-Gürün Devlet Yolu ulaşıma kapatılmıştır. Kağızman-Ağrı Yolu ulaşıma kapatılmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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