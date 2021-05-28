Ankara İl Sağlık Müdürü Gülüm'den bıçaklı saldırıya uğrayan hekime geçmiş olsun ziyareti
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Ankara İl Sağlık Müdürü Gülüm'den bıçaklı saldırıya uğrayan hekime geçmiş olsun ziyareti

Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey - Haberler | Güncel

Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm'ün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelişi Mehmet Gülüm'ün saldırıya uğrayan asistan hekim Ertan İskender'i ziyaret etmesi Mehmet Gülüm'ün açıklaması Asistan hekim Ertan İskender'in konuşması Asistan hekim Ertan İskender'in eşi ANKARA - Ankara İl...

Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm'ün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelişi

Mehmet Gülüm'ün saldırıya uğrayan asistan hekim Ertan İskender'i ziyaret etmesi

Mehmet Gülüm'ün açıklaması

Asistan hekim Ertan İskender'in konuşması

Asistan hekim Ertan İskender'in eşi ANKARA - Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve ameliyatı başarıyla tamamlanan asistan hekim Ertan İskender'i ziyaret etti.

Ankara İl Sağlık Müdürü Gülüm'den bıçaklı saldırıya uğrayan hekime geçmiş olsun ziyareti
Ankara İl Sağlık Müdürü Gülüm'den bıçaklı saldırıya uğrayan hekime geçmiş olsun ziyareti
Ankara İl Sağlık Müdürü Gülüm'den bıçaklı saldırıya uğrayan hekime geçmiş olsun ziyareti
Ankara İl Sağlık Müdürü Gülüm'den bıçaklı saldırıya uğrayan hekime geçmiş olsun ziyareti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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Ankara İl Sağlık Müdürü Gülüm'den bıçaklı saldırıya uğrayan hekime geçmiş olsun ziyareti - Haberler
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