Ankara İl Sağlık Müdürü Gülüm'den bıçaklı saldırıya uğrayan hekime geçmiş olsun ziyareti
Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm'ün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelişi Mehmet Gülüm'ün saldırıya uğrayan asistan hekim Ertan İskender'i ziyaret etmesi Mehmet Gülüm'ün açıklaması Asistan hekim Ertan İskender'in konuşması Asistan hekim Ertan İskender'in eşi ANKARA - Ankara İl...
Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm'ün Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelişi
Mehmet Gülüm'ün saldırıya uğrayan asistan hekim Ertan İskender'i ziyaret etmesi
Mehmet Gülüm'ün açıklaması
Asistan hekim Ertan İskender'in konuşması
Asistan hekim Ertan İskender'in eşi ANKARA - Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir hasta tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan ve ameliyatı başarıyla tamamlanan asistan hekim Ertan İskender'i ziyaret etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey