Melih Gökçek Ankara İçin İsim Verdi: Ben Olmayacaksam Mehmet Özhaseki Olmalı

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulis yazdı. Takan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi desteklediğini söyledi. Gökçek'in "Ben olmayacaksam olması gereken isim Mehmet Özhaseki" dediği iddia edildi.

GÖKÇEK'İN MHP ADAYLIĞI

Takan, "Gökçek, Bahçeli'ye çok çok teşekkür edecek" başlığıyla yayımlanan yazısında "Saraydaki kaynaklarımıza sorunca neler öğrendik neler. Öncelikle, bir süredir gündemden düşen Melih Gökçek'in MHP'den adaylığı konusu ile başlayalım" dedi.

Melih Gökçek

"Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan saray baskısı ile zorla istifa ettirilen Melih Gökçek'in MHP'den adaylığı kesinlikle söz konusu değil" ifadesini kullanan Takan, şöyle devam etti:

'ÖZHASEKİ'Yİ DESTEKLERİM'

"Melih Gökçek, bir yolunu bulmuş, —aracılar vasıtasıyla-aday gösterilirse Mehmet Özhaseki'yi kesinlikle destekleyeceğini Erdoğan'a söylemiş. Gökçek, yakın zaman içinde hem Devlet Bahçeli'ye hem de Erdoğan'a teşekkür ziyareti de planlıyormuş; 'Devlet Bey'in yaklaşımını ve sonrasında Tayyip Bey'in yaklaşımını iade-i itibar olarak gördüğü için."

"BEN OLMAYACAKSAM, OLMASI GEREKEN İSİM ÖZHASEKİ"

"Kaynaklarım, bu görüşmelerde doğal olarak Ankara siyasetinin de konuşulacağını ve Gökçek'in Özhaseki aday olursa onun için çalışacağını söyleyeceğini belirtiyor. İktidar partisinde, belediye başkanlıklarında son tabloya genel hatları ile bakalım; Ankara'da Mehmet Özhaseki ismi öne çıkıyor. Melih Gökçek destekliyor. Melih Gökçek, "Ben olmayacaksam olması gereken isim Mehmet Özhaseki" diyor. Buna rağmen, Gökçek, Mehmet Özhaseki'nin de zorlanacağını düşünüyor. Neden? Verilen cevap; "Ankara'ya yönelik özel bir hikayesi yok."