ANKARA HAVA DURUMU | 27 Mayıs Salı Ankara'da hava nasıl? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU | 27 Mayıs Salı Ankara'da hava nasıl? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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Ankara'da yaşayanlar ve başkente seyahat etmeyi planlayanlar için 27 Mayıs Salı günü hava durumu merak konusu oldu. "Ankara hava durumu" başlığı altında en güncel bilgilerle hazırlanan bu yazıda, günlük hava tahminiyle birlikte 5 günlük hava durumu değerlendirmesi de yer alıyor. Peki, 27 Mayıs Salı Ankara'da hava nasıl olacak?

Ankara hava durumu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve çeşitli hava durumu servislerinden alınan veriler ışığında, 27 Mayıs Salı günü için detaylı bir değerlendirme hazırladık. Ankara'da hava durumu bugün nasıl seyredecek, önümüzdeki günlerde yağış var mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte 27 Mayıs Salı Ankara hava durumu ve 5 günlük detaylı tahminler...

ANKARA HAVA DURUMU NASIL?

27 Mayıs 2025 Salı günü Ankara'da hava durumu genel olarak parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Gün içerisinde sıcaklık 24°C'ye kadar yükselirken, gece saatlerinde 9°C'ye kadar düşmesi bekleniyor. Nem oranı %92 seviyelerinde seyredecek ve rüzgarın güneybatı yönünden saatte yaklaşık 13 km hızla esmesi öngörülüyor.

ANKARA HAVA DURUMU | 27 Mayıs Salı Ankara'da hava nasıl? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Hafta ortasından itibaren sıcaklıklarda hafif bir düşüş bekleniyor. Özellikle 31 Mayıs Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olabilir.

ANKARA HAVA DURUMU | 27 Mayıs Salı Ankara'da hava nasıl? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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