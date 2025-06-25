ANKARA HAVA DURUMU || 26 Haziran Ankara'da hava durumu nasıl olacak? Ankara 5 günlük hava durumu tahmini!

Günlük ve haftalık planlar için "26 Haziran Ankara'da hava durumu nasıl olacak?" sorusu önem kazanırken, uzmanlar sıcak hava dalgasına karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor. Birçok kişi, Ankara'da havanın nasıl olduğunu merak ediyor. Peki, 26 Haziran Ankara'da hava durumu nasıl olacak? İşte, Ankara 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 26 Haziran Perşembe günü Ankara'da hava açık ve güneşli olacak. Gün içerisinde hava sıcaklığı en yüksek 34°C, en düşük ise 17°C olarak ölçülecek.

Ankara hava durumu için yağış ihtimali bulunmazken, gökyüzü tamamen açık olacak. Bu da dış mekan aktiviteleri için uygun bir gün anlamına geliyor.

27 Haziran ve 28 Haziran tarihlerinde de Ankara'da hava durumu sıcak ve güneşli seyretmeye devam edecek. Ancak 29 Haziran'da gök gürültülü sağanak yağış beklentisi bulunuyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

26 Haziran Perşembe: Güneşli – 34°C / 18°C

27 Haziran Cuma: Güneşli – 34°C / 19°C

28 Haziran Cumartesi: Güneşli – 33°C / 18°C

29 Haziran Pazar: Gök gürültülü sağanak yağış – 25°C / 16°C

30 Haziran Pazartesi: Parçalı bulutlu – 33°C / 17°C