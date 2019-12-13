: Ankara Emniyet Müdürlüğünün FETÖ operasyonları

13.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:19

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında düzenlenen 3 operasyonda gözaltı sayısı 125'e çıktı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adalet Bakanlığındaki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturmada 84, 2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'ndaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturmada 48 ve 2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca temin edilmesine ilişkin soruşturmada 64 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve Organize Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince sabah saatlerinde eş zamanlı 3 operasyon başlatıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince, Adalet Bakanlığındaki FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik Ankara merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonda 52 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 23'ünün aktif görevde olduğu, 47'sinin örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği ve bunlardan 22'sinin gözaltına alınanlar arasında olduğu belirtildi.

Zanlılar arasında zabıt katibi ve infaz koruma memurlarının olduğu öğrenildi.

2009 Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'ndaki usulsüzlükler

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 2009'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'ndaki usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında Ankara merkezli 16 ilde gerçekleştirilen operasyonda 43 zanlı yakalandı.

Gözaltı kararı verilen zanlılardan 3'ünün aktif görevde olduğu öğrenildi.

Polis Koleji Giriş Sınavı'yla ilgili FETÖ soruşturması

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2009'daki Polis Koleji Giriş Sınavı sorularını sınav öncesinde temin eden şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 24 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.

Böylece, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gün içinde düzenlediği 3 operasyonda gözaltı sayısı 125'e ulaştı.

Gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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