Ankara elektrik kesintisi! 18 Eylül Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Eylül günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

KONUTKENT, 2965 Sokak bölgesinde bilgimiz dahilinde bir arıza bulunmaktadır. En kısa sürede enerjinin verilmesi sağlanacaktır.

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KONUTKENT, 2947 Sokak

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KONUTKENT, 2966 Sokak

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KONUTKENT, DOĞAN TAŞDELEN Sokak

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KONUTKENT, 2956.BÜYÜKŞEHİR SİT. Sokak

Kesinti Nedeni: ŞEBEKE ARIZASI

KONUTKENT, 2965 AKŞAR MALİKENT Sokak