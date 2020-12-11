Ankara Eğitim Platformu'ndan TIMSS 2019 değerlendirme konferansı
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Ankara Eğitim Platformu'ndan TIMSS 2019 değerlendirme konferansı

11.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:14
Ankara Eğitim Platformu'ndan TIMSS 2019 değerlendirme konferansı

Ankara Eğitim Platformu, TIMSS 2019 ve Türkiye'nin elde ettiği sonucun değerlendirilmesi amacıyla 20 Ocak'ta çevrim içi konferans düzenleyecek.

Ankara Eğitim Platformu, TIMSS 2019 ve Türkiye'nin elde ettiği sonucun değerlendirilmesi amacıyla 20 Ocak'ta çevrim içi konferans düzenleyecek.

Ankara Eğitim Platformu Başkanı Mirkan Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın üst düzeyde kabul gören eğitim araştırmalarından biri olan TIMSS 2019 sonuçlarına göre, Türkiye'nin hem puan hem de sıralama olarak yükseliş kaydettiğini ve ortalamaların üzerine çıktığını ifade etti.

Fen ve matematik alanlarındaki bu uluslararası değerlendirmenin, tüm ülkeler tarafından dikkatle takip edildiğini ve bir anlamda eğitim politikalarının karnesini oluşturduğunu belirten Aydın, TIMSS sonuçlarına göre Türkiye'nin, matematik ve fende hem 4'üncü hem de 8'inci sınıf düzeylerinde ortalama başarısının anlamlı ölçüde artığını anımsattı.

Ankara Eğitim Platformu'nun TIMSS 2019 ve Türkiye'nin elde ettiği sonucun değerlendirilmesi amacıyla konuyu en üst düzeyde temsil eden iki ismin katılacağı bir konferans düzenleyeceğini bildiren Aydın, şunları kaydetti:

"Konferansta Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk, TIMSS 2019 Türkiye sonuçları yanı sıra Bakanlığın 2023 vizyonunu içeren bir sunum yapacaktır. TIMSS'in başındaki isim olan IEA İcra Direktörü Dr. Dirk Hastedt ise uluslararası bağlamda değerlendirme sonuçlarını aktaracaktır. Dijital ortamda ve tüm eğitimcilere açık bir şekilde gerçekleşecek olan konferans için 'www.ankaraegitimplatformu.org' web sitesi üzerinden kayıt olunabilecektir."

Mirkan Aydın, geçen sene düzenledikleri ve PISA Direktörü Andreas Schleicher'in katıldığı konferanstan sonra bu yıl da TIMSS direktörü ile uluslararası bir organizasyona imza atmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

TIMSS 2019 konferansına en az 3 bin eğitimcinin katılmasını beklediklerini aktaran Aydın, konferansın sonucu hakkında bilimsel bir bildirgenin de yayınlanacağını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Aktaş

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