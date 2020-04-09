Ankara Eğitim Platformu'ndan çocuklara 23 Nisan çağrısı
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İbrahim Gündüz, 23 Nisan, Ankara, Güncel

Ankara Eğitim Platformu'ndan çocuklara 23 Nisan çağrısı

Ankara Eğitim Platformu Başkan Yardımcısı İbrahim Gündüz, "Tedbiri de elden bırakmadan, içinde bulunduğumuz zor günlerin geçeceği umuduyla içimizdeki bayram coşkusunu şu an dünyaya açabildiğimiz tek yer olan pencerelerimize taşıyalım. Bayrağımızı çizip tam ortaya, etrafını umutlarımızla süsleyelim.

09.04.2020 10:29 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:29
Ankara Eğitim Platformu'ndan çocuklara 23 Nisan çağrısı

Ankara Eğitim Platformu Başkan Yardımcısı İbrahim Gündüz, "Tedbiri de elden bırakmadan, içinde bulunduğumuz zor günlerin geçeceği umuduyla içimizdeki bayram coşkusunu şu an dünyaya açabildiğimiz tek yer olan pencerelerimize taşıyalım. Bayrağımızı çizip tam ortaya, etrafını umutlarımızla süsleyelim. Kimimiz kelebek çizelim, kimimiz güneş. Ne geliyorsa içinizden, asalım evlerimizin penceresine" dedi.

Ankara Eğitim Platformu Başkan Yardımcısı İbrahim Gündüz, yaptığı açıklamada Covid-19 salgınına önlem olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından örgün eğitime ara verildiğini hatırlatarak, çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu pencerelere taşıma çağrısında bulundu. Gündüz, "Onların kalbinin aynı heyecan için çarptığını bilmek, birlik ve beraberliğimizin en büyük kanıtıdır. İnanıyoruz ki son zamanlarda hayatı sığdırdığımız evlerimize, onların bu coşkusunu da sığdıracağız. Haydi çocuklar, tedbiri de elden bırakmadan, içinde bulunduğumuz zor günlerin geçeceği umuduyla içimizdeki bayram coşkusunu, şu an dünyaya açabildiğimiz tek yer olan pencerelerimize taşıyalım. Bayrağımızı çizip tam ortaya, etrafını umutlarımızla süsleyelim. Kimimiz kelebek çizelim, kimimiz güneş. Ne geliyorsa içinizden, asalım evlerimizin penceresine. Ardından balonlar salınsın rengarenk gökyüzüne ki her çocuk şahit olabilsin bir diğerinin yükselen coşkusuna. Üzerimizde hissetsek de kara bulutları, kalmamalı içimizde hiçbir tasamız. O gün yüzyıllık egemenliğimizle dalgalansın her yerde şanlı bayrağımız" dedi.

Zor günlerden geçildiğine işaret eden Gündüz, "Reddedemeyiz belki ama amaçlarımızı gölgelemesine izin vermemek elimizde. Özellikle de hepimizin en önemli ortak değeri olan çocuklarımız için. Doğal süreçlerindeki erişim ve olanaklara duydukları ihtiyaçlar bu süreçte çocuklarımızda sosyal boşluklar ve tedirginlikler oluşturacaktır. Gözlerindeki kaygıyı da, huzuru da bizim hissettirdiklerimiz oluşturur. Zamanı geldiğinde arkadaşları ve tüm sevdikleri ile bir araya gelebilecekleri gerçeğini, yaşanan bu olumsuzlukların hayatın her alanında karşılaşabileceğimiz bir olgu olduğunu doğru bir dille aktarmalıyız onlara. Yolumuza çıkan engeller karşısında paniğe kapılmadan, çabalarımızın korkularımızdan daha güçlü olduğunu düşünerek, iyileştirici gücümüzü ortaya koyabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bu günlerin kıymetli olduğunu belirten Gündüz, bu süreci omuzlarda bir yük olarak değil kenetlenip kurallara uyarak aşabilecek geçici bir dönem olarak kabul etmek gerektiğini kaydetti. Ankara Eğitim Platformu olarak resmi ya da özel okul ayrımı gözetmeksizin her öğrenciye ihtiyaçları doğrultusunda ulaşıp dokunabilmeyi amaçladıklarını ifade eden Gündüz, "Çünkü bir parçamızı bile kaybedersek yekvücut olamayız. En az kayıpla bugünleri atlatıp, bütün çocuklarımız bir araya geldiğinde aralarındaki sevgiyi, barışı ve heyecanı canlı tutabilmek ortak hedefimiz olmalıdır. Sınıfı, okul koridorlarını, spor salonunu, oyun parkını, tiyatro sahnesini, ekmek fırınını, bahçeleri, sevdiklerimizin seslerini; kısacası hayatı sığdırdık evlerimize. İnanıyoruz ki güzel ve sağlıklı günler çok yakın" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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