Ankara deprem mi oldu? SON DAKİKA! 29 Haziran Pazar az önce Ankara'da deprem mi oldu?

Ankara deprem mi oldu? SON DAKİKA! 29 Haziran Pazar az önce Ankara'da deprem mi oldu?
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Ankara'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Ankara'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Ankara'da deprem mi oldu? Bugün Ankara'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Ankara deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Ankara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 29 Haziran Ankara'da deprem mi oldu? Az önce Ankara'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Ankara'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Ankara'da deprem mi oldu? Bugün Ankara'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Ankara'da deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Ankara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 29 Haziran Ankara'da deprem mi oldu? Az önce Ankara'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

ANKARA DEPREM Mİ OLDU?

Büyüklük :3.6 (Ml)

Yer :Çubuk (Ankara)

Tarih :2025-06-29

Saat :08:20:55 TSİ

Enlem :40.23111 N

Boylam :32.93222 E

Derinlik :10.62 km

Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 08.20'de Çubuk merkezli 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Yerin 10.62 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu. İşte Ankara'da yaşanan son depreme ilişkin detaylar…

Ankara deprem mi oldu? SON DAKİKA! 29 Haziran Pazar az önce Ankara'da deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Ankara deprem mi oldu? SON DAKİKA! 29 Haziran Pazar az önce Ankara'da deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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