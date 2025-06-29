Ankara deprem mi oldu? SON DAKİKA! 29 Haziran Pazar az önce Ankara'da deprem mi oldu?

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ANKARA DEPREM Mİ OLDU?

Büyüklük :3.6 (Ml) Yer :Çubuk (Ankara) Tarih :2025-06-29 Saat :08:20:55 TSİ Enlem :40.23111 N Boylam :32.93222 E Derinlik :10.62 km

Ankara'da sabah saatlerinde korkutan deprem! Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 08.20'de Çubuk merkezli 3.6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Yerin 10.62 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe neden oldu. İşte Ankara'da yaşanan son depreme ilişkin detaylar…

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.