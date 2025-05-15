Ankara deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Ankara'da deprem mi oldu?

Ankara deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Ankara'da deprem mi oldu?
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AFAD ve Kandilli verilerine göre Ankara'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Ankara'da deprem mi oldu? Bugün Ankara'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Ankara'da deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Ankara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Ankara'da deprem mi oldu? Az önce Ankara'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Ankara'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Ankara'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Ankara'da deprem mi oldu? Bugün Ankara'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Ankara deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Ankara'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Ankara'da deprem mi oldu? Az önce Ankara'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

ANKARA DEPREM Mİ OLDU?

6 Şubat depremlerinin ardından Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ederken bir korkutan sarsıntı da Konya'da meydana geldi. Ankara dahil birçok ilimizde hissedilen depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5.2 olarak açıklandı.

Ankara deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Ankara'da deprem mi oldu?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Ankara deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Ankara'da deprem mi oldu?

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Ankara deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Mayıs Perşembe Ankara'da deprem mi oldu?

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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