Ankara'dan Hakkari'ye gönül köprüsü kuruldu
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Ankara'dan Hakkari'ye gönül köprüsü kuruldu

Ankara'dan Hakkari'ye gönül köprüsü kuruldu
Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz - Haberler | Kültür Sanat

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Ahi Mesut Mahallesi Muhtarı Aynur Çanakçı başkanlığındaki 48 kişilik grup, Hakkari'nin Şemdinli ilçesini ziyaret etti.

Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Ahi Mesut Mahallesi Muhtarı Aynur Çanakçı başkanlığındaki 48 kişilik grup, Hakkari'nin Şemdinli ilçesini ziyaret etti.

Kafileyi karşılayan Belediye Başkanı Tahir Saklı ve beraberindekiler, gruptakilere ilçenin güzelliklerini tanıttı, Nehri köyünde bulunan tarihi Taş Köprü, Seyyid Taha Türbesi ve Kayme Sarayı'nı gezdirdi.

Muhtar Aynur Çanakçı, gazetecilere, Ankara'dan Hakkari'ye gideceklerini söylediklerinde çok kişiden tepki aldıklarını belirterek, "Orası terör bölgesi dediler. Biz de gidemediğimiz yer bizim vatanımız değildir dedik ve geldik, gördük. Vatanımı, mahallemde yaşayan 48 kişiye tanıtmak istedim. Başkan Saklı ile iletişime geçtim. O da bizi en güzel şekilde ağırladı. İyi ki gelmişiz." dedi.

Belediye Başkanı Tahir Saklı ise Ankara'dan Şemdinli'ye gönül köprüsü kurduklarını belirtti. Şemdinli'de, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da huzur ve güvenin hakim olduğunu belirten Saklı, "Bölgemizin terörle değil, bu güzelliklerle anılmasını istiyoruz. En kısa zamanda biz de buradan Ankara'ya bir kafile göndereceğiz. Onlar da Ankara'nın güzelliklerini görecekler. Kardeşlerimiz bugün ilçemizdeler bu bütün ülkemize ve dünyaya bir mesajdır ki Şemdinli Türkiye'nin en güvenilir ilçelerinden birisidir. Kim gelmek isterse buyursun gelsin." diye konuştu.

Nehri İnanç Turizmi Köyü Derneği Başkanı Azat Çiftçi de etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, Şemdinli'yi görmek isteyenlere kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıraç Karadeniz

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