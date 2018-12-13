Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren Kazası

CHP Milletvekilleri Servet Ünsal, Selin Sayek Böke, Ali Şeker ve Yüksel Özkan, tren kazasının yaşandığı yere gelerek incelemelerde bulundu.

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) kılavuz lokomotifle çarpışması sonucu meydana gelen kazanın olduğu yere gelen CHP'li milletvekilleri, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

CHP Ankara Milletvekili Ünsal, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bizim isteğimiz Mecliste bir araştırma komisyonu kurulsun, suçlular kimse açığa çıksın. Yoksa bu tren yolu kazaları bitmez. Çünkü bu kadar ilkellik olur mu? Dünyanın her yerinde hızlı tren yapıyorsunuz. İnsan önündeki treni cep telefonuyla mı arar?" dedi.

Ünsal, kazada ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Öte yandan kaza yerinde vinçle enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.