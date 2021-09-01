Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın subaylara okuduğu şiir damga vurdu: Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu Yahya Kemal'in 26 Ağustos 1922 şiiri damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında okuduğu Yahya Kemal'in 26 Ağustos 1922 şiiri törene damga vurdu.

"ZAFERLER ARASI AYRIM YAPMIYORUZ"

Erdoğan, "Zafer günlerimizi ayrışmanın değil 84 milyon olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin vasıtası haline getirmekte kararlıyız. Malazgirt ruhu dün olduğu gibi bugün de milletimizin yolunu aydınlatmaktadır. Büyük taaruz da aynı ruhun devamıdır. Malazgirt nasıl bizimse İstanbul'un fethi de bizimdir. Kıbrıs Barış Harekatı nasıl bizimse, 15 Temmuz da bizimdir. Suriye harekatları nasıl bizimse, Libya ve Karabağ zaferleri de bizimdir. Zaferler arasında ayrım yapmıyoruz" dedi.

"KİMSENİN TARİHİMİZE ÇAMUR ATMA HAKKI YOKTUR"

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarih, millet ve vatan şuuru olmayan kimi çevrelerin ortak zaferlerimiz üzerinden yapmaya çalıştıkları provokasyonların sinsi düşünceleri de gayet iyi biliyoruz. Bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen hiç kimsenin tarihimize çamur atma hakkı yoktur" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı daha sonra Yahya Kemal'in şiirini okudu.

İşte Erdoğan'ın okuduğu o dizeler:

Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi.

Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbi.

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,

Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın.