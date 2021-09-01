Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın subaylara okuduğu şiir damga vurdu: Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın subaylara okuduğu şiir damga vurdu: Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu Yahya Kemal'in 26 Ağustos 1922 şiiri damga vurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında okuduğu Yahya Kemal'in 26 Ağustos 1922 şiiri törene damga vurdu.

"ZAFERLER ARASI AYRIM YAPMIYORUZ"

Erdoğan, "Zafer günlerimizi ayrışmanın değil 84 milyon olarak birlik ve beraberliğimizi güçlendirmenin vasıtası haline getirmekte kararlıyız. Malazgirt ruhu dün olduğu gibi bugün de milletimizin yolunu aydınlatmaktadır. Büyük taaruz da aynı ruhun devamıdır. Malazgirt nasıl bizimse İstanbul'un fethi de bizimdir. Kıbrıs Barış Harekatı nasıl bizimse, 15 Temmuz da bizimdir. Suriye harekatları nasıl bizimse, Libya ve Karabağ zaferleri de bizimdir. Zaferler arasında ayrım yapmıyoruz" dedi.

Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiir damga vurdu: Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi

"KİMSENİN TARİHİMİZE ÇAMUR ATMA HAKKI YOKTUR"

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tarih, millet ve vatan şuuru olmayan kimi çevrelerin ortak zaferlerimiz üzerinden yapmaya çalıştıkları provokasyonların sinsi düşünceleri de gayet iyi biliyoruz. Bu ülkenin ekmeğini yiyen, suyunu içen hiç kimsenin tarihimize çamur atma hakkı yoktur" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı daha sonra Yahya Kemal'in şiirini okudu.

Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın okuduğu şiir damga vurdu: Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi

İşte Erdoğan'ın okuduğu o dizeler:

Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi.

Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbi.

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,

Galib et, çünkü bu son ordusudur İslâm'ın.

Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın subaylara okuduğu şiir damga vurdu: Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
Son dakika haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Yeni Hizmet Binası ile 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Muhalefetin anayasa çalışmaları) Bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Muhalefetin anayasa çalışmaları) Bu taslakları müzakere etme ve ortak bir metin imkanı ortaya çıkarsa, Türkiye için büyük...
Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Derya Baykal Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ankara'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın subaylara okuduğu şiir damga vurdu: Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.9.2021 22:18:40. #1.16#

title