Ankara'daki İzmirliler 24. Yılını kutluyor
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Ankara'daki İzmirliler 24. Yılını kutluyor

Ankara'daki İzmirliler 24. Yılını kutluyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Ankara'da yaşayan İzmirlilerin 1997 yılında kurduğu İzmir Kültür ve Dayanışma Derneği bugün kuruluşunun 24. Yılını kutluyor.

İzmir Kültür ve Dayanışma Derneği 24 yaşında..

Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Aksu yaptığı açıklamada pandemi koşulları nedeniyle bir kutlama etkinliği düzenleyemediklerini belirtti.

1997 yılında kurulan İzmir Kültür ve Dayanışma Derneği geride bıraktığı 24 yılda Ankara'ya üniversite eğitimi için gelen gençlere burs sağlamanın yanında gençlerle ve üyeleriyle çeşitli Avrupa Birliği projeleri gerçekleştirmiş, İzmir milletvekilleri ile dernek üyelerini bir araya getiren etkinlik ve paneller düzenlemiş, Ankara'da bulunan Ege Bölgesi illerinin bir araya gelerek 2005 yılında oluşturduğu EGEM Platformu ile Ege Günleri fuarları organize etmiştir.

KURULAN GÖNÜL KÖPRÜLERİNİ BÜYÜTMELİYİZ

Derneğin kuruluşunun 24. Yılı için bir açıklama yapan dernek yönetim kurulu başkanı Yasin Aksu, "24 yıldır başkentte Güzel İzmir'imizi temsil etmek için kendi imkanlarıyla çabalayan derneğimiz 24 yıldır olduğu gibi bundan sonra da çoğalarak büyüyecek, hemşerileri ile dayanışma içerisinde olmaya devam edecektir. Küresel bir salgınla mücadele ettiğimiz bugünler de geçecek ve biz 24. Yaşımızı kutlayamadığımız için hissettiğimiz burukluğu hemşerilerimizle yine bir araya gelerek gidereceğiz. İzmir gibi güzel bir ili temsil etmenin gururu ve onuru ile birlikte İzmir'i Cumhuriyetin başkentinde doğru bir şekilde tanıtmak ve anlatmak da bir o kadar zor. Cumhuriyetin şehri İzmir'den Cumhuriyetin başkenti Ankara'ya kurulan gönül köprüsünü daha da sağlamlaştırmak ve büyütmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Bu nedenle Ankara'daki tüm hemşerilerimize sesleniyorum. Gelin hep birlikte dernek çatısı altında hem memleket hasretimizi giderelim hem de ilimizi doğru bir şekilde tanıtmak için dayanışmamızı arttıralım" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ BAŞKANLARA TEŞEKKÜR

Açıklamasında derneğin kuruluşundan bu yana derneğin yönetim kurulu başkanlığını yapmış olan Ali Naili Erdem, Zehra Zihnioğlu, Rahmi Aşkın Türeli ve Hamit Hancı'ya tüm emek ve çalışmaları için teşekkür eden Başkan Yasin Aksu, şimdiki yönetim kurulunu oluşturan Ayten Gülsever, Mehmet Moran, Özenç Sancar, Sevinç Kocatürk, Çiğdem Kayacan ve Merve Karadayı'ya da verdikleri destek için teşekkür ettiğini belirtti.

Kaynak: Bültenler

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