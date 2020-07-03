Ankara'da yürüyüş yasağı neden getirildi? İçişleri Bakanlığından yanıt geldi Ankara Valiliği, geçtiğimiz günlerde kent genelinde 15 gün süreyle toplantı ve yürüyüş yapılmasını yasakladı. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü yasağın neden getirildiğine ilişkin soruyu yanıtladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı son dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin Ankara'da 15 gün süreyle yasaklandığını hatırlatarak, TBMM önünde Adalet Komisyonu görüşmelerine katılmak için bekleyen baro temsilcileri ve avukatlara yönelik, bu kararın sadece barolar için değil tüm kurumlar için geçerli olduğunu söyledi.