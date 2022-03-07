Ankara'da viraja hızlı giren çekici iki kamyona çarptı: 1 yaralı - Haberler

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Ankara'da viraja hızlı giren çekici iki kamyona çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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- Ankara'nın Sincan ilçesinde viraja hızlı giren çekici, iki kamyona çarptı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - - Ankara'nın Sincan ilçesinde viraja hızlı giren çekici, iki kamyona çarptı. Kazada çekicinin şoförü hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Zir Vadisi'nin 5. kilometresinde viraja hızlı giren M.Y. kontrolündeki 06 FV 1990 plakalı çekici, B.K. idaresindeki 06 YH 118 plakalı ve İ.S. idaresindeki 06 RY 050 plakalı iki kamyona çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada çekicinin şoförü hafif şekilde yaralanırken, Sincan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Gökşen Efe/İHA)

Ankara'da viraja hızlı giren çekici iki kamyona çarptı: 1 yaralı

Ankara'da viraja hızlı giren çekici iki kamyona çarptı: 1 yaralı

Ankara'da viraja hızlı giren çekici iki kamyona çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Zir Vadisi, Jandarma, Sincan, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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